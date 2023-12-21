Friday, 22 December 2023 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علامة تحدث أثناء النوم تمهد لمرض خطير لا علاج له

12/21/2023 2:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- _- نشر خبراء في الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، مؤخرا، بحثا يشير إلى أن الاستيقاظ باستمرار طوال الليل قد يكون مرتبطا بتطور الخرف لاحقا، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
وعنونت الورقة البحثية، التي نشرت في مجلة علم الأعصاب على الإنترنت، بـ"العلاقة بين انتظام النوم والخرف الناتج عن الحوادث وحجم الدماغ".
وجاء في مقدمة البحث: "كان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم العلاقة بين انتظام النوم؛ أي الاتساق اليومي في أنماط النوم والاستيقاظ وخطر الإصابة بالخرف والأنماط الداخلية المرتبطة بالتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ".
وتابعت الدراسة أكثر من 88 ألف مشارك في المملكة المتحدة لمدة 7 سنوات. وكان متوسط عمر المشاركين 62 عاما.
ووجدت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام نومهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 53 بالمائة للإصابة بالخرف، مقارنة مع أصحاب النوم المنتظم.
وقال مؤلف الدراسة ماثيو بول بيس، من جامعة موناش في ملبورن الأسترالية، إن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام النوم قد يحتاجون إلى تحسين انتظام نومهم للوقاية من الخرف. وأضاف "أن هناك حاجة لأبحاث مستقبلية لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها".
ومن جهتها، ذكرت الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب: "الدراسة لا تثبت أن عدم انتظام النوم يسبب الخرف. إنها تظهر فقط العلاقة".

MENAFN21122023000072011014ID1107643738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث