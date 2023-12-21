ما تأثير الشوكولاته على النساء في منتصف العمر؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- _- أفادت دراسة يابانية بأن الشوكولاته تحتوي على مركبات تؤثر على الحالة المزاجية للنساء في منتصف العمر وتجعلهن أكثر سعادة بالفعل، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ووجدت نتائج الدراسة أن تناول الشوكولاته يوميا، لمدة ثمانية أسابيع، يقلل من المشاعر السلبية والاكتئاب والقلق.
ويقول الباحثون إن مركبات الفلافانول المضادة للأكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو قد تمنع تلف الخلايا، ما يعطل الهرمونات وإشارات الدماغ. وتتركز مركبات الفلافانول بشكل أكبر في أصناف الكاكاو المستخدمة في صنع الشوكولاته الداكنة.
وفي الدراسة، تم إعطاء 60 امرأة تتمتع بصحة جيدة تتراوح أعمارهن بين 40 و60 عاما، إما مشروبا من الشوكولاته أو مشروبا بالمذاق نفسه ولكن لا يحتوي على الكاكاو.
وبعد شهرين، سجلت النساء اللائي شربن الكاكاو خلال التجربة نتائج أفضل على مقياس الحالة المزاجية. وأبلغن أيضا عن أن صداقتهن وطاقتهن قد تعززت.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، البروفيسور ماساكازو تيراوتشي، من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان: "تشير نتائجنا إلى أن مستخلص الكاكاو لدى النساء في منتصف العمر يقلل من الاكتئاب والتعب والقلق ويحسن المزاج الإيجابي. وقد تكون مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو مادة مفيدة يمكن أن تحسن الحالة المزاجية للنساء في منتصف العمر".
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