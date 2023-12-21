Friday, 22 December 2023 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما تأثير الشوكولاته على النساء في منتصف العمر؟

12/21/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- _- أفادت دراسة يابانية بأن الشوكولاته تحتوي على مركبات تؤثر على الحالة المزاجية للنساء في منتصف العمر وتجعلهن أكثر سعادة بالفعل، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ووجدت نتائج الدراسة أن تناول الشوكولاته يوميا، لمدة ثمانية أسابيع، يقلل من المشاعر السلبية والاكتئاب والقلق.
ويقول الباحثون إن مركبات الفلافانول المضادة للأكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو قد تمنع تلف الخلايا، ما يعطل الهرمونات وإشارات الدماغ. وتتركز مركبات الفلافانول بشكل أكبر في أصناف الكاكاو المستخدمة في صنع الشوكولاته الداكنة.
وفي الدراسة، تم إعطاء 60 امرأة تتمتع بصحة جيدة تتراوح أعمارهن بين 40 و60 عاما، إما مشروبا من الشوكولاته أو مشروبا بالمذاق نفسه ولكن لا يحتوي على الكاكاو.
وبعد شهرين، سجلت النساء اللائي شربن الكاكاو خلال التجربة نتائج أفضل على مقياس الحالة المزاجية. وأبلغن أيضا عن أن صداقتهن وطاقتهن قد تعززت.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، البروفيسور ماساكازو تيراوتشي، من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان: "تشير نتائجنا إلى أن مستخلص الكاكاو لدى النساء في منتصف العمر يقلل من الاكتئاب والتعب والقلق ويحسن المزاج الإيجابي. وقد تكون مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو مادة مفيدة يمكن أن تحسن الحالة المزاجية للنساء في منتصف العمر".

MENAFN21122023000072011014ID1107643737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث