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كيال يقدم شرحا وافيا في نشأ الفن في أقوال العتاب للكاتب أسعد عطا الله

12/21/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن العائدون للنشر والتوزيع في عمان، الأردن، كتاب بعنوان "نشأ الفن في أقوال العتاب"؛ لأسعد يوسف عطا الله، وهو نسخة منقحة ومشروحة من ديوان حادي البروة الصادر في عكا العام 1930، وهو من تقديم وتدقيق وشرح محمود كيال.
كيال أهدى الكتب "إلى جميع من ظل يراودهم حلم العودة إلى البِرْوَة"، ويذكر أن البِرْوَة هي قرية فلسطينية هُجِّرت ودُمرت أثناء حرب 1948. وتقع شمالي فلسطين على بعد 10.5 كيلومتر (6.5 ميل) شرق عكا، وهي تابعة لقضاء عكا.
في مقدمة الكتاب، يقول محمود كيال "إن نجم أسعد عطا الله، حادي البروة، سطع في سماء الزجل الشعبي في شمال فلسطين، كأحد أبرز الحُداة الشعبيّين خلال فترة الانتداب البريطاني. ولهذا فإن المهتمّين بالزجل الشعبيّ الفلسطينيّ يشيرون إليه بالبنان ضمن كوكبة من أشهر هؤلاء الحداة في تلك الفترة، ومن بينهم حسين خطّاب من سخنين، سعيد العلي من دير الأسد، وأحمد العميّا من الطيرة قضاء حيفا. ولا غرابة إذن أن الحادي أحمد العميا، حين سرد في أحدوّة جميلة من نظمه أسماء وأوصاف أشهر الشعراء الشعبيّين في ذلك الوقت. خصّ عطا الله ببيتين عبّر فيهما عن إعجابه بشاعرنا وبأناقته وبأشعاره الحلوة التي تتردد في الأعراس:"أسعد عطا الله/ما شاء الله/من البروة/ عنه بيروي/لابس حلة/ عَ القياس/أشعاره الحلوة/في الأعراس".
ويشير كيال إلى أن عطا الله هو فنان شعبي أصيل وموهوب، ظل حاضرًا في وجدان سامعيه في الأعراس والمناسبات ردحًا من الزمن، ولكنه أبى إلا أن ينشر زجله في كتاب، لكي يصبح فنُّه أيضًا متعة للقراء. وبذلك فإنه حفظ للأجيال اللاحقة بعضًا من مزايا هذا الفن الأصيل في شمال فلسطين، إضافة إلى أنه أثرى المكتبة الأدبية الفلسطينية بإبداع فريد ونادر قلّما نجد مثيلًا له في فترة الانتداب البريطاني، مبينا أن براعة عطا الله وجزالة شعره أدت إلى انتشار أشعاره بين الناس، ولا سيّما بين أهالي البروة الذين ظلوا يحفظون بعض أبياته عن ظهر قلب. ورغم أنني لا أستطيع الجزم بشأن دقّة وصحّة الأبيات المرويّة شفويًا والمنسوبة لعطا الله، إلا أنني أميل للتعويل على الذاكرة الشعبية في حفظ وتوثيق الزجل الشعبي، خاصّة من قِبل الأشخاص الذين عاصروا الشعراء والحداة الشعبيين البارزين.
ويقول كيال "عندما عكفت على دراسة إرث الشاعر عطا لله، كجزء من اهتمامه بتاريخ وتراث قرية البروة، لم يبادر أحد من أهالي القرية بإشهار ديوان عطا الله. ويعتقد أن السبب في ذلك يعود لكون الديوان قد ضاع وغاب مع غياب صاحبه في الشتات، ومع تشتت شمل أهالي القرية أثناء النكبة. وعلينا ألا ننسى أن السلطات الإسرائيلية قامت بإبادة آلاف الكتب الفلسطينية بعد النكبة بهدف شلّ الحياة الثقافية الوطنية الفلسطينية وشرذمتها. ولكن مع تكرار التلميحات والإشارات والتأكيدات حول وجود هذا الديوان فقد عقدت العزم على الوصول إليه. إلا أنني لم أعثر على ضالّتي لدى أحد أبناء القرية، وإنما في المكتبة الوطنية الإسرائيلية، التي ما زالت تحتفظ بنسخة واحدة منه، لم يطّلع عليها، كما يبدو، إلّا القلائل. مع العلم بأن اهتمام القرّاء والنقاد والباحثين الفلسطينيين بهذا الديوان قد يجمع بين غايتين هامتين، قلّما تجتمعان في كتاب واحد، وهما: المحافظة على الموروث الشعبي الشفوي، من جهة، وعلى المكتبة الأدبية الفلسطينية قبل النكبة، من جهة أخرى".
ويضيف كيال "بعد العثور على الديوان، قمتُ بمراجعته وتمحيصه بعناية، آملًا في تعريف القارئ بمكنوناته ومزاياه، وساعيًا لتحفيز الباحثين المهتمّين بالتراث لمزيد من الجهود في دراسة الزجل الشعبي الفلسطيني عامة، وإرث هذا الشاعر خاصة. وقد عاينت في البداية غلاف هذا الديوان، إذ يتضح أن ترويسته الكاملة هي "كتاب نشأ الفن في أقوال العتابا وهو الكتاب الأول من منظومات أسعد عطا الله من قرية البروة التابعة عكّا 'فلسطين'"، مما يشير إلى ثلاثة أمور: الأول هو أن الديوان مكرس بمعظمه لفن العتابا في الزجل الشعبي. والثاني هو أن الشاعر خطط لإصدار كتابه الثاني، حتى إنه ذهب في الخاتمة للتأكيد أن الكتاب الثاني سيكون بعنوان "محيط الفن". ولكنني أميل إلى الاعتقاد بأن المؤلف لم يتمكن من إصدار كتابه الثاني، ليس فقط بسبب عدم العثور على كتاب بهذا الاسم، وإنما أيضًا بسبب عدم ذكره من قبَل أي باحث أو ناقد. والثالث هو أن الشاعر يقرن اسمه باسم قريته، مما يدل على مدى اعتزازه وافتخاره بها، وعلى سعيه لتسطير اسم قريته البروة في سفر الخلود، وعلى طموحه في أن يصل كتابه إلى القراء خارج فلسطين، مما اضطره لتوضيح موقع قريته في قضاء عكا في فلسطين".
ويوضح "لقد وجدت على غلاف الكتاب ديباجة باللغة الفصحى ذات طابع تسويقي ترمي، كما يبدو، لتشجيع القراء والمهتمين على اقتنائه، وذلك من خلال عرض سريع ومختصر لمضمون الديوان، الذي سيتمّ تفصيله لاحقًا، والتأكيد على كون زجله الشعبي متعة للسّامع والقارئ معًا؛ حيث يقول فيها عطا الله: (حوى هذا الكتاب من عتابا غزلية ووصف ومعاتبة أسعد إلى الدهر وهوائية ومعاتبة عشاق وتحليل قصيدة المرحوم السيد فؤاد حجازي وعتابا جبورية ومدح وفراقية. وذلك كله بألفاظ رشيقة بهذا الفن الذي يتشوّق إلى سماعه ومطالعته كل من يرغب في أمور الفن والسامع يلتذذ به والقارئ ينعش فؤاده)".
ويزيد كيال "على الرغم من إصدار هذا الديوان في مطبعة تجارية صغيرة، إلا أننا نستطيع اعتبار هذا الإصدار عملًا رياديًا، خاصة وأننا لا نكاد نعثر في المكتبة الأدبية الفلسطينية خلال فترة الانتداب البريطاني على دواوين مطبوعة في الزجل الشعبي، إذ إن هذا الزجل تميز غالبًا بكونه شعرا عاميا شفويا ارتجاليا. وباعتقادي فإن أهمية الديوان لا تنبع فقط بسبب حفظه لأشعار هذا الشاعر الموهوب الذي كاد يغيب عن الأذهان، وإنما أيضًا بسبب ريادته وقيمته التراثية والأدبية والفنية، لا سيّما وأنه يعرّفنا على بعض المزايا الفنية والأسلوبية لفن الزجل الشعبي الفلسطيني، إضافة إلى أنه يعد مصدرًا غنيًا للتعرف على جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية في قرية البروة أثناء فترة الانتداب".
وعن لغة الديوان وأساليبه ومضامينه، يقول كيال "إن هذا الديوان يستحق دراسة متأنية ومستفيضة للغته وأسلوبه ومضمونه، نظرًا لأهميته وريادته وقيمته، إلا أنني في هذه العجالة سأحاول إلقاء الضوء على أهم الظواهر والمزايا والجوانب التي تسترعي الانتباه، آملًا أن يتسنى لي أو لباحثين آخرين التوسع والاستزادة في دراستها أو في دراسة ظواهر وقضايا أخرى في هذا الديوان. وباعتقادي فإنه لا يمكن إعطاء هذا الديوان حقه دون التوقف عند ثلاثة أمور مهمة وهي: لغة الديوان ومستوياتها، الأساليب الزجلية التي اتّبعها وارتباطها بالمضامين، وكيفية تصوير الشاعر لقريته البروة وأهلها".
بالنسبة للغة الديوان ومستوياتها، فمن الممكن ملاحظة مدى جزالة ألفاظه وتباين مستوياتها اللغوية وقدرة الشاعر على التلاعب بالدلالات والمعاني، خاصة عند استخدام الجِناس. ويبدو أن إصدار الديوان مطبوعًا جعل شاعرنا يتقرب من الفصحى، محاولًا قدر المستطاع إبهار القارئ والسامع بمتانة لغته ورصانتها، ولهذا طعّم نصه بالمفردات الفصيحة، بل حتى الكلاسيكية وغريب الكلام، مثل: "بَكْلَاي" (ص 4) أي البَكْل وتعني الخليط من الدقيق والتمر وغيرهما أو الغنيمة؛ و"عنادم" (ص 6) وتعني الأنهر السائلة؛ "العَضْب" (ص 22) وتعني السيف القاطع؛ و"لِمْجَلَدَعَا" (ص 23) أي المُجْلَعِدَّة وتعني المصروعة الممتدة.
يتابع "يمكن أن نستشف كذلك أن الشاعر سعى لتنويع اللغة العامية بحيث لا تكون مقتصرة فقط على اللهجة الفلسطينية، لربما نتيجة رغبته في أن يُقْرَأ شعره في مناطق واسعة من العالم العربي، وألا يكون محصورًا في فلسطين، أو أن السبب في ذلك هو تأثير الزجل اللبناني عليه. ولهذا نراه يحاول التقليل من الظواهر اللهجية الفلسطينية، فعلى سبيل المثال، لا نجد لديه إلا نادرًا الظواهر المميزة للنفي في اللهجة الفلسطينية، مثل إضافة حرف "الشين" في نهايات الأفعال أو استخدام لفظة "مِش" مع الأسماء والمشتقات، وإنما نجد لديه صيغ نفي أقرب للفصحى أو للهجة اللبنانية".
ويتحدث كيال عن المعجم اللغوي عند عطا الله، فيقول إن للشاعر "معجمه اللغوي الخاص الذي لا بد أن نألفه لكي نتبين معانيه، فمثلًا: "رَمَامِين" بمعنى ثمار الرمان، "زَعَمْت" بمعنى عزمت، "الضِّد" بمعنى العدو، "شَخْصِي" بمعنى نفسي. كما نجد لديه مفردات معرّبة من لغات أجنبية، مثل: "الدُشْمَان" وتعنى بالفارسية والتركية العدوّ أو الخصم؛ و"شَلْفَه" وتعني بالسريانية الحربة، لافتا إلى أن هذا التنوع بالمستويات اللغوية ظهر في جميع فصول الديوان، بل إنه ليس بمستغرب أن نرى هذا التنوع حتى في البيت الواحد، مثلما يظهر ذلك، على سبيل المثال، في بيت العتابا التالي من الفصل الثاني، حيث يصف الشاعر بأسلوب حسن التعليل شَعر المحبوبة الأسود الذي زاد الظلام حلكة، وجدائلها التي لا يستطيع المشط حلّها، وجبينها الذي سطع البدر من نوره: "جُعُودِك حِنْدِسِ الظَّلْمَاء حَلْكَاي/جِبِينو تَحِت مِنُّو كِيف حَلْكَاي/جَدِيل وَمَا بظَنِّي المُشِط حَلْكَاي/قَالِ البَدِر مِن نُورِي بَدَا".
ويتضمن الديوان الصغير، تسع قصائد ذات أغراض ومواضيع متنوعة من غزَل وعتاب وفراق وفخر وحماسة وشِعر وطني. معظم هذه الأغراض والمواضيع مستمدة من الشعر العربي القديم ومن الزجل بشقَّيه الفصيح والعامي من حيث الأفكار والتعابير والألفاظ. إلا أنه في ثنايا الديوان يمكن العثور على المزيد من القضايا والمواقف والجوانب التي تستحق التوقف والمراجعة. كما أن الديوان لا يخلو من الاهتمام بمواضيع اجتماعية وسياسية أشغلت الشاعر، خاصة وأن فلسطين كانت في تلك الفترة تعيش حالة غليان سياسي نتيجة الانتداب البريطاني والأطماع الصهيونية.
فصول الديوان جاءت بمعظمها بأسلوبَي العتابا والميجنا المعروفَين في الزجل الشعبي. وبحسب الباحث اللبناني منير إلياس وهيبة فإن العتابا هي من مبتكرات عشيرة الجبور العراقية، وهي على البحر السريع، والبيت الواحد فيها مكون من أربعة أشطر، تكون ثلاثة منها متحدة القافية ذات كلمات متجانسة اللفظ ومتباينة المعنى في خاتمتها، بينما الشطر الأخير يكون مختومًا بباء ساكنة أو ألف ممدودة أو مقصورة. الشاعر الفلسطيني سعود الأسدي يتفق مع وهيبة بشأن بنية البيت، ولكنه يؤكد أن العتابا هي على البحر البسيط (إحدى عشرة حركة في كل شطر). أما الميجنا فهي على البحر اليعقوبي (اثنتا عشرة حركة في كل شطر)، وهي تشبه العتابا من حيث أشطرها وقوافيها ولكنها تُختتم بحرفَي النون والألف (نا).

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