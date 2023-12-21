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بكى وأبكى الجمهور.. ممثل تركي يجسد شخصية بطل روح الروح

12/21/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- جسد الممثل التركي إسماعيل حقي شخصية الجد الفلسطيني خالد نبهان، صاحب المقولة الشهيرة "روح الروح"، التي أطلقها على حفيدته الطفلة الشهيدة ريم التي تعد من أشهر ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.
لحظات عاطفية تخيلها وعاشها الممثل التركي، خلال الفعالية التي نظمتها "مبادرة فلسطين" في صالة طه أكغول الرياضية في العاصمة التركية أنقرة الاثنين الماضي.
كانت أصعب اللحظات تلك التي لعب فيها الممثل إسماعيل حقي دور الجد الفلسطيني خالد نبهان، وهو يتذكر وداع حفيدته ريم؛ حيث بكى الممثل وبكى الجمهور أيضا، في مشهد مؤثر جاءت تفاصيله كالآتي:
ابنتي كانت روحي.. واليوم أصبحت روح الروح..
ريم قبل موتها طلبت تفاحا وموزا، لم يكن لها نصيب، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل..
من المحزن أن أقول أنني عشت أصعب لحظات حياتي وأنا أقبل عيني ريم..
آه يا صغيرتي ريم آه.. آه يا روح الروح.. آه لو تعلمين كم اشتقت إليك..
هل أخبركم شيئا؟ أنا محظوظ بالنسبة للعائلات الأخرى التي فقدت أولادها..
حتى لو كانت ميتة فجسدها موجود وقطعة واحدة الحمد لله.. على الأقل سيكون لها قبر..
في الصباح سمعنا أصوات القذائف والانفجارات في منطقة سكن ابنتي..
كما يقولون أولا روحي أولا ومن ثم حياة بقية الناس..
ولكن عندما يتعلق الأمر بأحبائي فإنني أخرج بلا وعي إلى الشوارع..
وأنا أركض دخلت للشوارع المليئة بالدخان والغبار..
ومع بزوغ الشمس أدركت أنني أمام منزلي الذي أصبح عبارة عن كومة من الدمار..
بدأت برفع الأنقاض بيدي وبمساعدة من حولي من الأشخاص..
في البداية سمعت صوت أنين ابنتي وقلت آه الحمد لله في نفسي..
لأنه عادة ما ينام طارق وريم مع ابنتي..
لكن عندما سمعت صوت أنين طارق وريم قلت أيوه -أيوه (كناية عن تعجب وخوف) سألت ابنتي ميساء أين هم؟ قالت في الغرفة الثانية..
كانوا يريدون النوم وخائفين من القنابل ولم أستطع إقناعهم أن يناموا بجانبي، لحسن الحظ استطعنا إخراج ابنتي، ومن ثم بدأنا البحث بالقرب من الغرفة المجاورة..
بعد ذلك رأيت ريم وطارق بدآ وكأنهما نائمان بجانب بعضهما بعد القصف هكذا اعتقدت للوهلة الأولى..
معقول نايمين؟ ناديت ريم وهزت بكتفها هكذا بدا لي وكأنها فتحت عينيها وقالت لي جدي ماذا حدث؟..
حاولت مجددا على أمل أن ترد علي لكن لم تجب.. لم تجب..
ريم وطارق أصبحا من طيور الجنة..
عندما احتضنت ريم بين ذراعي التقط معظم الموجودين الفيديو بهواتفهم..
لا يمكنني التعبير عن كيف قبلتك وكيف شممت رائحتك..
أستطيع أن أقسم أنك لم تموتي.. تلك الرائحة الجميلة والطريقة التي تستلقي بها بين ذراعي بل أنتِ شهيدة وقلت ما أجمل الشهداء يا ربي..
ما أروع رائحتهما.. شعرها أنا قمت بتجديله.. لقد تركت طارق وريم لخير الأمناء وإنا لله وإنا إليه راجعون..
"روح الروح"
وفي 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق وداع الجد الفلسطيني خالد نبهان لحفيدته ريم (5 سنوات)، وهو ما قوبل بتعاطف عالمي.
وأظهر الفيديو لحظات صعبة عاشها الجد خلال وداع حفيدته التي وصفها بـ"روح الروح"، إذ كان ممسكا بيدها ويضعها بين ذراعيه، ويحاول مداعبتها حتى بعد استشهادها عندما كان يضعها في الكفن.
وأصبح الجد الفلسطيني وحفيدته حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قام البعض برسم لوحات فنية تجسد الجد الفلسطيني وحفيدته وقد دُون عليها عبارة "روح الروح"، كما ظهر الجد الفلسطيني بعدها في مقطع فيديو وهو يتحدث عن احتفاظه بقرط حفيدته ذكرى للأبد.
أما الممثل التركي إسماعيل حقي الذي جسد موقف الجد الفلسطيني، فقد ولد في إسطنبول العام 1976، ودرس العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية الدولية بماليزيا بين العامين 1991 و1998، كما درس السينما الوثائقية في أكاديمية لودفيغسبورغ للسينما في ألمانيا بين العامين 1998 و1999.
وشارك في مسلسلات تلفزيونية عدة، منها "الثمن"، و"الشيطان يكمن في التفاصيل"، و"غازي"، و"عائلة كبيرة"، و"ساكاريا الفرات"، و"قلب شجاع"، كما شارك في العديد من الأفلام من بينها "رجب إيفديك"، و"كلمة المرور"، و"رجل حر"، و"حكاية طويلة"، و"موسكو".-(الجزيرة نت)

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