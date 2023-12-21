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وحشية الاحتلال تتضاعف والغزيون يختبرون مرارة الفقد بكل لحظة

12/21/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- "قلت لهم ما بعرف شي قاموا قطعوا رجلي"، بهذه الشهادة الصادمة، تحدث أحد كبار السن ممن تم احتجازهم من مدنيين في غزة، بهدف التحقيق معهم، بعد ان تم تجريدهم من ملابسهم، واقتيادهم بطرق لا تليق بـ"البشرية"، كما تحدث آخرون عن الطرق التي تعامل بها جنود الاحتلال من خلال الاعتداء عليهم بالضرب المبرح بأسلاك الكهرباء والأسلحة، بالإضافة إلى رشهم بالمياه الباردة.
يختبر الغزيين في كل يوم، الإيذاء الجسدي والنفسي المعنوي، ويعاني جزء كبير من إصابات خطيرة جراء تعرضهم للتعذيب، في الوقت الذي تستمر فيه عجلات الرتل العسكري لجيس الاحتلال في غزة بمنهجية الدمار البشعة، التي تستنزف كل مقومات الحياة في القطاع، بمشاهد تثير الرعب و"الاشمئزاز" لوحشية الحرب التي تزداد يوماً بعد يوم، يتساءل فيها الغزيون والشعوب "الحرة"، عن الدور الذي يجب أن تقوم به الدول المؤثرة من جهود في وقف الحرب الدامية.
ومع كل مشاهد يتم بثها عبر مختلف القنوات، يرى المشاهد الحجم المبالغ فيه والكبير من الوحشية التي لا يتقبلها العقل البشري، بل ان شهادات لمؤرخين كُثر عايشوا حروباً عالمية، تحدثوا في مقابلات حول ما يحدث في قطاع غزة أن "جرائم الاحتلال تجاوزت كل الحدود وتنافي الأخلاق البشرية التي يجب على الدول المتحضرة ان تتبعها في الحروب".
وما يزيد من حالة الاستهجان في العالم ما تحدث به الأسرى المدنيون في غزة من شهادات "فضيعة" لما يقوم به جيش الاحتلال من اعتداء مهين ويفوق كل ما كان سابقاً من تعامل مع جيش الاحتلال، وتظهر فيه روح الانتقام الوحشية التي يتعامل فيها الجنود عند التحقيق مع المدنيين في غزة خلال الاسابيع الأخيرة بعد أن تم الإفراج عنهم بعد أيام.
وكان بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني قد بين تخوفه من تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي "جرائم مروعة وفظيعة" بحق معتقلي غزة، خاصة في الوقت الذي ترفض فيه قوات الاحتلال الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحية، كما كان هناك تخوف من إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقهم.
ومن المشاهد التي زادت من تساؤل العالم، وظهر ذلك من خلال منصات التواصل عن "العقوبة التي يمكن أن يطبقها العالم على إسرائيل بعد تلك المشاهد الوحشية"، كان آخرها بث القنوات الإخبارية، او المواطنين في محيط مستشفى كمال عدوان من الجريمة البشعة التي قام بها جيش الاحتلال، بعد أن قام بمحاصرة المستشفى خلال اقتحامها وجمعت الموجودين في طابق واحد وأطلقت الكلاب عليهم، لتنهش جسد جريح يبلغ من العمر 75 عاما، قبل أن يستشهد في اليوم التالي وفق تصريحات مسؤولي المستشفى، وشهادات المرضى المقيمين فيه.
إلى ذلك تزداد الوحشية يوما بعد يوم؛ حيث تعمدت جرافات الاحتلال جرف المتواجدين في الساحة الخارجية للمستشفى من شهداء وجرحى، وقامت بدفنهم أحياء فيها، عدا عن الاعتقال والتعذيب للناجين فيه، وتدمير أكثر المناطق حيوية في المبنى مثل محطة الأكسجين بالمستشفى وبئر المياه والأرشيف المركزي والصيدلية.
وفوق كل ما يتم رصده من مشاهد دامية، يستمر الكثيرون من سكان غزة، برصد المئات من المشاهد يومياً لصور الشهداء والجرحى، "جرحى يصابون في الشارع ويموتون في الشارع"، كما يصف المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، ويضيف "الموت هو سيد الموقف وحرب إبادة بكل الطرق، بكل أشكاله يحيط بالغزيين، قصف، حرق، نزيف حتى الموت، حتى بات الموت أرحم من البقاء في ظل موت بطيء يحيط بنا".
يقف الكثيرون مكتوفي الايدي، ولسان حالهم يتساءل لماذا تزداد هذه الوحشية يوماً بعد يوم؟
لا يمكن تجاوز ما تخلفه تلك المشاهد من تبعات نفسية قاسية قد تبقى عالقة في الذهن لسنواتٍ طويلة، عدا عن أن منصات التواصل الاجتماعي الآن لا تترك مساحةً إلا وتبث فيها تلك المشاهد القاسية لتكون متاحة للجميع مشاهدتها، كما يبين اختصاصي الصحة النفسية والعلاج النفسي الدكتور أحمد عيد الشخانبة.
ووفق الشخانبة، فإن تلك التبعات لا يمكن زوالها بسهولة، كونها متاحة للمشاهد صوت وصورة، وفيها الكثير من عبارات الألم وأصوات الوجع لدى المصابين والثكالى، والجرحى، وهذا يخلق حالة نفسية "مرضية" بدرجات متفاوتة للشخص، وقد تبقى في تفكيره لفترات طويلة، ويحتاج أحياناً إلى دعم نفسي وعائلي في بعض الوقت.
ويؤكد الشخانبة أن الإنسان يجب أن تكون لديه طاقة إيجابية يفكر بها رغم كل الظروف التي تمر بها المنطقة، وهو ما يتمتع به الكثيرون من سكان غزة، الذين يطلقون عبارات تبعث على الأمل وانتظار الفرج والنصر، وهذا يساعدهم في تخطي الكثير من الأوجاع والتبعات النفسية المؤلمة، وقد يزيد من الروح المعنوية لديهم، وهو جزء من الشفاء النفسي لديهم.
وهو ذات الحال بالنسبة لمن يشاهد تلك الصور التي يتم تناقلها، حيث أظهرت الكثير من الإحصائيات والتحليلات مدى خطورة الآثار النفسية لمشاهد العنف بشكلٍ عام على المشاهد الذي تتكرر امامه يومياً من خلال شاشات الهاتف والتلفاز.
ويعلل الخبير في حقوق الإنسان ومواجهة العنف والجريمة مستشار الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان أسباب استمرارية هذه الوحشية رغم الرفض الشعبي العالمي والعربي، بأن هناك مجموعة من العوامل التي أوصلت الاحتلال إلى هذا التمدد من العنف، وقد يكون أولها "دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ممن ابتعدو عن مرجعية الامم المتحدة والقانون الدولي والإنساني واستخفافا باتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، حتى ان بعض الدول استهترت بهذه المرجعية الدولية وابتعدت عن الحياد، الذي تمثل بوضوح بعدم الجدية السياسية لإنفاذ سلام عادل للقضية الفلسطينية بل بدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره من ارضه.
الأمر الآخر، يعلله جهشان بـ"تعثر وفشل الخطوات والإجراءات العملية بملاحقة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجالس حقوق الإنسان الدولية والأوروبية والإقليمية"، ويعود ذلك أيضاً لعدة أسباب منها "فشل سياسي إقليمي ونقص الخبرات، ووجود قمع لبعض الخبراء والنشطاء في حقوق الإنسان بوسائل قمع معروفة".
ووفق جهشان، فان هنالك ضعفا في مجال العمل العربي المشترك، في الوقت الذي يمارس فيه الإحتلال عنفه الوحشي، لافتا الى أن هنالك تحييدا في عمل المنظمات الدولية مثل اليونسيف والاونروا والمنظمات والجمعيات الحقوقية مثل العفو الدولية وأطباء بلا حدود بوسائل مختلفة، ان كان بمهاجمتها إعلاميا واقتصاديا بحجب الدعم عنها.
ويزيد من هذه الوحشية وعدم الخوف من العقوبة المجتمعية هو "تقبل ودعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للنظام العنصري الصهيوني لمصالح مشتركة مع إسرائيل والسعي وراء تهجير الشعب العربي الفلسطيني من ارضه التاريخية.

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