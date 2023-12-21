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الملك ينعم على الخيطان بوسام الاستقلال

12/21/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنعم الملك عبدالله الثاني على الصحفي فهد الخيطان بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى.
ويغادر الخيطان موقعه في إدارة إعلام الديوان الملكي الهاشمي.
وكان باشر الخيطان عمله مديرا للإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي في 23 أيار 2021.

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