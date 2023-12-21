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منتدون أردنيون وفلسطينيون: معركة طوفان الأقصى شكلت ضربة وجودية للاحتلال

12/21/2023 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد المتحدثون في الندوة التي أقامها مركز دراسات الشرق الأوسط تحت عنوان " الأبعاد والتحولات الاستراتيجية ما بعد معركة "طوفان الأقصى 2023" على ما شكلته هذه المعركة من تحولات استراتيجية على مختلف الأطراف سواء على الصعيد الفلسطيني أو الإسرائيلي أو العربي الدولي، وإعادة القضية الفلسطينية على سلم الأولويات الدولية كقضية تحرر وطني من الاحتلال الذي تعرض لضربة وجودية ستمتد آثارها لسنوات.

وأكد رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أن معركة طوفان الأقصى زلزلت أركان الكيان الصهيوني بكل مكوناته وشكلت إنذاراً للمستوطنين بأن بقاءهم على أرض فلسطين غير آمن مهما توفر لهم من حمايات لم تصمد أمام رجال المقاومة ،وشكلت فتحاً جديداً وأيقظت مشاعر النضال والأمل لدى الامة، وأعادت الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية بعد ان كادت تتلاشى ، بحيث باتت أولوية عالمية، وكشفت بشاعة جرائم الاحتلال.

واكد عبيدات أن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني لا يمكن له أن يستمر دون دعم عسكري وسياسي ومالي من الولايات المتحدة ودول الغرب الذي يساند الاحتلال ومساعيه لتدمير المقاومة الفلسطينية مهما كان شكلها وهويتها وإبادة الشعب الفلسطيني او تهجيره من أرضه لإدامة الاحتلال لكامل فلسطين لأنه احتلال عنصري استعماري لم ولن يؤمن بالسلام الحقيقي.

وأضاف عبيدات " هل يفهم أولئك الذين ما زالوا يحلمون بالتفاوض العبثي مع الاحتلال والبحث عن تسويات معه للقضية الفلسطينية أنهم أصبحوا أدوات بيد هذا العدو وشركاء في إطالة أمد الحرب ومد الاحتلال بالفرص والذرائع للإمعان في خداع الرأي العام العالمي وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بل هل يدركون أنهم في أحسن الحالات إنما يركضون خلف السراب".

واكد عبيدات ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني وقوته ووضوح أهدافه لضمان صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وإلحاق الهزيمة بالاحتلال، مما يتطلب على الشعب الفلسطيني ان يختار قيادة تمثله تمثيلاً شرعياً لتصحيح المسار.

فيما أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة أن ما جرى في معركة 7 اكتوبر يجب النظر إليه في سياق النضال المستمر للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والاعتداءات الصهيونية المستمرة والممنهجة من قتل وتهجير ومساعي فرض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى وتوسيع الاستيطان وتصفية القضية الفلسطينية والاستهداف المباشر لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والتي أدت للانفجار في وجه الاحتلال لا سيما في ظل حكومة اليمين المتطرف .

وأكدت سلامة على أن البوصلة الوطنية الفلسطينية اليوم يجب أن تتجه إلى أن يقف الجميع صفاً واحداً باتجاه وقف العدوان الغاشم ضد قطاع غزة ووقف ما يجري من تدمير جميع مقومات الحياة في غزة ومخططات التهجير، والابتعاد عن أي محاولات لحرف هذه البوصلة عبر الحديث عن مرحلة إدارة غزة ما بعد الحرب، مؤكدة أن هذا شأن فلسطيني داخلي يقرره الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية.

وشددت سلامة على رفض مساعي إعلاء وتيرة التباين الداخلي والتلاعب بالساحة الداخلية، مؤكدة على مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني وتجميع نقاط القوة في سياق المصلحة الفلسطينية والبناء على ما تحقق ضد الاحتلال وتحقيق الحرية للفلسطينيين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بعيداً عن أي مكاسب سلطوية، وأن ما جرى وضع دول المنطقة أمام حقيقة أن تجاوز الشعب الفلسطيني لن يحقق السلام او المستقبل المنشود والإستقرار في المنطقة.

فيما أكد رئيس اللجنة التحضيرية للندوة الدكتور بيان العمري أن معركة "طوفان الأقصى" شكلت تحولاً نوعياً مهماً في مسار الصراع، وأبرزت قدرة الشعب الفلسطيني على اجتراح أدوات وقدرات تفاجئ الاحتلال الإسرائيلي دوماً في سبيل دحره وهزيمته وإنهائه، وهو ما يبرز صمود الشعب الفلسطيني وعصيانه على الانكسار.

واعتبر العمري أن إنهاء الصراع بشكل حاسم لا بد أن يقوم على أسس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق التحرير للشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وإقامة دولته وتحقيق عودة لاجئيه، وأن مسيرة خمسة عقود من التسويات والمفاوضات ومحاولات السلام والتطبيع لم تحقق إلا مزيداً من التهويد والاستيطان والاعتداء على المقدسات، وتجاوز كامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فضلاً عن استمرار الاضطراب والفوضى في المنطقة العربية، الأمر الذي يدعو بجدّية إلى إعادة النظر بالعلاقات مع دولة الاحتلال، سواء من الفلسطينيين أو الدول العربية والإسلامية، ويفتح المجال نحو محاصرة دولة الاحتلال ومقاطعتها وصولاً إلى احتوائها وهزيمتها.

وخلال الجلسة الأولى للندوة التي أدارها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات بعنوان "الأبعاد والتحولات الميدانية والسياسية والقانونية للمعركة وانعكاساتها على طرفي الصراع" أشار اللواء المتقاعد الدكتور محمود اردريسات إلى ما شكلته معركة طوفان الأقصى من اختراق استراتيجي على كل المستويات الميدانية والعسكرية والمخابراتية، مما شكل هزة للكيان الصهيوني وضربة وجودية لها، الأمر الذي دفع الدول الاستعمارية للهرولة لإنقاذ الكيان الصهيوني الذي يحمي مصالحهم في المنطقة، كما أكد إرديسات أن هذه المعركة أعادت القضية الفلسطينية الى الواجهة بعد محاولات طيها وأنها ضربت مسار التطبيع الإسرائيلي مع أنظمة عربية وكشفت الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال.

فيما قدم المفوض العام الأسبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات ورقة حول الأبعاد الدبلوماسية والقانونية انعكاساتها على القضية الفلسطينية، مشيراُ إلى شرعية المقاومة وما قامت به من عملية السابع من اكتوبر ضد الاحتلال الصهيوني، كما استعرض التعريف القانوني لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف المستشفيات وإعدام الأطفال أو الأسرى وممارسات التهجير والحصار، بما يشكل جرائم حرب يمكن مقاضاة تل أبيب بموجبها أمام المحاكم الدولية.


فيما أشار أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين الدكتور رائد أبو بدوية إلى ما تسببت به معركة طوفان الأقصى من هز المنظومة الاستخبارية والعسكرية والأمنية، وزيادة إمكانية زواله وتصدع في صورة الردع الشامل التي تسوقها للعالم، وزيادة الانقسامات في المنظومة الإسرائيلية الداخلية وتراجع اليمين الإسرائيلي وقوته، كما أشار إلى مساعي الاحتلال لإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية برؤية أمنية، و ترسيخ الفصل بين الضفة وغزة، في حين أن السلطة الفلسطينية تفتقر لأي رؤية سياسية للتعامل مع الحدث وعدم إدراكها استراتيجيا للحدث.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها نائب هيئة الأركان الأسبق الفريق المتقاعد الدكتور قاصد محمود بعنوان " أبعاد وتحولات الرأي العام وتوجهات النخب السياسية وانعكاساتها على طرفي الصراع" أكد الدكتور رائد النعيرات أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح في فلسطين إستمرار حالة الإنجاز المتراكمة لمعركة طوفان الأقصى وعدم اقتصارها على ما حدث في السابع من أكتوبر، وأنها أثبتت حقيقة القدرة الفلسطينية على الصمود والمقاومة والأداء العسكري، وأعادت القضية إلى حقيقتها بأنها قضية تحرر وطني يرزح تحت الاحتلال، وإعادة هندسة المجتمع الفلسطيني في فلسطين، ضد سياسيات الاحتلال وجرائمه في غزة والضفة، وضرب المشروع الغربي في إسرائيل ، وإثبات عجز الإحتلال عن حماية الإسرائيليين، معتبراً أن معركة طوفان الأقصى عززت الإيمان الشعبي بالمقاومة المسلحة كطريق للتحرير ، وأن المشروع الصهيوني يمكن هزيمته، والإيمان بضرورة دفع الأثمان حتى لو كانت باهظة.

في حين اعتبر أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية الدكتور علي محافظة أن عملية طوفان الأقصى أكدت للشعب الفلسطيني أن المقاومة المسلحة هي الطريق لاستعادة الأرض والحقوق وأن مسار المفاوضات العبثية لا جدوى منها وأن الانقسام في الصف الوطني يعيق السعي للتحرر في مواجهة الاحتلال، مع ضرورة التوحد على برنامج وطني لتحرير كامل أرض فلسطين، وأن هذه العملية كشفت وهن الكيان الصهيوني وترسيخ القناعة بأنه إلى زوال، كما سلطت الضوء على خطر الكيان الصهيوني ككيان استعماري يستهدف كل المنطقة واستقرارها ونهضتها.

فيما أكد الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، ومدير مركز مدى الكرمل في فلسطين 1948 الدكتور مهند مصطفى أن معركة السابع من أكتوبر أشعرت المجتمع الإسرائيلي بالخطر الوجودي وأنها تسببت بتراجع كبير لليمين الإسرائيلي بعد حالة من الصعود خلال المرحلة الماضية والهيمنة على السلطة بعد فشله في حماية أمن المواطن داخل الكيان الصهيوني ، وكرست حالة من الإنقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، وشكلت حالة إخفاق لكل الدولة، كما أشار إلى سعي النخبة السياسية الإسرائيلية لتجاوز حالة الانقسام وإعادة تشكيل ذاتها والبحث عن رجال دولة من بين قدماء الجنرالات العسكريين وإعادة تشكيل المشهد السياسي والخروج من الأزمة الوجودية التي يعيشها الكيان الصهيوني.

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