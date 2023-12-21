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الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة الميلاد ورأس السنة

12/21/2023 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، الخميس، أن عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها كافة، ستكون الأحد الموافق 24/12/2023 والأحد الموافق 31/12/2023.
وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية، أن مستشفياتها تستقبل المرضى كافة، في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.

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