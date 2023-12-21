الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة الميلاد ورأس السنة

الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة الميلاد ورأس السنة
التاريخ
12/21/2023 2:26:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، الخميس، أن عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها كافة، ستكون الأحد الموافق 24/12/2023 والأحد الموافق 31/12/2023.
وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية، أن مستشفياتها تستقبل المرضى كافة، في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.
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