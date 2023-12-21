إعلان مهم من الخدمات الطبية بشأن عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية الخدمات
الطبية الملكية، اليوم الخميس، أنه يوم الأحد الموافق 24 /12 /2023 ستكون عطلة
رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة عيد الميلاد
المجيد.
كما قررت المديرية تعطيل
كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها يوم الأحد الموافق 31 /12 /2023
بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وأكدت مديرية الخدمات
الطبية الملكية أن مستشفياتها ستستمر باستقبال كافة المرضى في أقسام الطوارئ على
مدار 24 ساعة.
MENAFN21122023000072011014ID1107643726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.