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الملك يستقبل الرئيس الفرنسي في العقبة

12/21/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، في العقبة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة تستغرق يومين.
وسيبحث جلالة الملك مع ماكرون الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، والتعاون في مجال الأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما سيبحثان العمل المشترك في مجال المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين في غزة، وضرورة عودة السلام والهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط.

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