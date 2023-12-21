الملك يستقبل الرئيس الفرنسي في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، في العقبة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة تستغرق يومين.
وسيبحث جلالة الملك مع ماكرون الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، والتعاون في مجال الأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما سيبحثان العمل المشترك في مجال المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين في غزة، وضرورة عودة السلام والهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط.
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