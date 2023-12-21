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مسؤولة أوروبية: ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

12/21/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس أكدت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق إيزابيل سانتوس أن زيارة الوفد البرلماني الأوروبي للأردن، شددت على الحاجة الملحة للوقف الفوري للحرب "المدمرة" في غزة.
وأشارت سانتوس، في مؤتمر صحافي عقدته مساء الخميس، في إطار اختتام زيارة الوفد البرلماني الأوروبي والذي ترأسته، للمملكة، لأن زيارة الوفد ركزت على الضرورة القصوى في السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مشددة على أن "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وقالت، خلال المؤتمر الذي حضره سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاردن كريستوف تشاتزيسافاس، إن كامل أعضاء "البرلماني الأوروبي"، أكدوا دعمهم لجميع الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن من أجل منع المزيد من التصعيد.
وشددت على أهمية وقف إطلاق النار لمواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر، مشيرة إلى أن هذه الحاجة تحظى "بإجماع واسع النطاق" في الوفد الأوروبي، بما يتماشى مع الموقف الذي اتخذته الدول الأعضاء في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن قرار غير ملزم وافقت عليه أغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف الحرب.
وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الإجماع الدولي بشأن القدس، وثقته في الأردن، باعتباره الوصيّ الوحيد على الأماكن المقدسة في القدس.
وفي الوقت نفسه، أبدت رئيسة الوفد بالغ قلقها إزاء الحرب الدائرة في غزة وتأثيرها على المنطقة بأكملها.
واستعرضت سانتوس الأهداف الرئيسية التي ارتكزت عليها زيارة الوفد الأوروبي، مبينة أن أبرزها؛ عقد الاجتماع البرلماني الدولي الحادي عشر مع النظراء الأردنيين وسط الوضع الحرج في المنطقة بسبب الحرب المستمرة في غزة، وذلك توازيا وتقييم أجندة خطة الإصلاحات والتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالية للبلاد بمختلف جوانبها.
وأضافت بهذا الخصوص أنه "تم عقد اجتماعات مع كبار أعضاء السلطة التنفيذية الأردنية وممثلي المجتمع المدني بالإضافة لإجراء زيارات ميدانية".
وأوضحت أن الوفد البرلماني الأوروبي والبرلمان الأردني، أكدا، ومن خلال حوار صادق، على عمق شراكتهما الثنائية، حيث أعرب الجانبان عن إرادتهما السياسية لمواصلة تعزيز تعاونهما وروابطهما، مما يسمح ببناء جدول أعمال مشترك لحوار شامل على مدار السنوات المقبلة، مؤكدة أنه سيتم تعزيز هذا الحوار مع الأردن خلال الأعوام المقبلة.
ولفتت لتركيز المناقشات مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على مختلف المسائل السياسية والمؤسسية والاجتماعية، مجددة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق السلام في المنطقة، وأن "حل الدولتين يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".
وأشادت بالجهود الجبارة التي يبذلها الأردن في استضافة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على أراضيه، مؤكدة دعم البرلمان المستمر للأردن في هذا الصدد.
وأبدت سانتوس ترحيبها بجدول أعمال التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي الطموح المستمر في الأردن، مؤكدة على أن التركيز على تعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان له أهمية خاصة بالنسبة للبرلمان الأوروبي.
كما عرضت نتائج اجتماعات الوفد مع عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلي المجتمع المدني، ومراكز الفكر حول حقول الانسان وزيارات ميدانية لمخيمات اللاجئين.
وأضافت أن الأردن شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، مؤكدة على الحوار والشراكة الراسخة بين البرلمانين الأوروبي والأردني والحوار الشامل.

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