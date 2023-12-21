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التعليم العالي تعرض مشاركتها برؤية التحديث الاقتصادي والسياسي لعام 2023

12/21/2023 2:26:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عرض الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، مشاركة الوزارة خلال العام 2023 برؤية التحديث الاقتصادي والسياسي، عبر المواءمة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ضمن محوري الريادة والإبداع والبيئة المستدامة، في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025). كما أقرت الأولويات للتنفيذ خلال عام 2024.
وقال الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن أولويات الوزارة المقرة للتنفيذ خلال عام 2024، شملت: إقرار نظام ترخيص الكليات الجامعية/ المتوسطة، وتقييم وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي، وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية، وتقييم وتطوير نظام صندوق دعم الطالب الحالي وزيادة الدعم المالي له من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين.
كما شملت الأولويات، إعداد خطة متكاملة لتحفيز الجامعات على الاستثمار وتنويع مصادر الموارد المالية الذاتية، وتطوير وتطبيق السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية بحيث تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وتبسيط إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبرنامج دعم المواهب في مجال البحث والتطوير، ودعم مراكز الابتكار المنشأة في مؤسسات التعليم العالي والجهات الأخرى، وضمان توفير الدعم الفني والمالي للأبحاث الموطنة فيها من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية الحالية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضمان ملاءمتها لاستراتيجية الابتكار الوطنية ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء منصة بحثية وطنية حول التغير المناخي والنفايات والنقل والطاقة والتنوع الحيوي، وتطوير برامج لتحفيز الملكية الفكرية والترويج لها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد أن الوزارة عملت خلال العام 2023، على مواءمة عمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تحديد الأولويات الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومراحل تنفيذها، والإطار الزمني لها ضمن المبادرات التالية: تعزيز الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، والتشبيك المؤسسي والمستدام مع شركاء قطاع التعليم العالي؛ لدعم التشغيل والاستثمار وتحسين مخرجات التعليم، وتمكين مؤسسات التعليم العالي الأردنية للوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة، وتطوير منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة المتعلقة بالعاملين في مؤسسات التعليم العالي.
كما عملت الوزارة على تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية العامة والخاصة لدعم الطالب المحتاج، وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها، وتعزيز إنفاذ وحماية الملكية الفكرية، وتطوير منظومة البحث العلمي والتي تسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، التعليم الجيد، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وبشأن التحديث السياسي، أشار الخطيب، إلى أن الوزارة عملت على إعداد خطة تنفيذية ضمن محوري تمكين الشباب وتمكين المرأة، وإقرار نظام وتعليمات تنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وتوجيه الجامعات لتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بها لتتوافق مع هذا النظام، وإعداد محتوى جديد لمادة التربية الوطنية تحت عنوان (تحديث وتطوير المنظومة السياسية في الأردن) لتدريسه في الجامعات. إضافة إلى العديد من البرامج التدريبية وورش عمل عن التحديث السياسي ونشر الوعي السياسي بين الطلبة، تنفيذًا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. -(بترا)

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