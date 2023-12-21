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مقتل ضابطين وجندي للاحتلال وإصابة 8 في معارك مع المقاومة بغزة

12/21/2023 2:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل ضابطين وجندي وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته هيئة البث الرسمية:“قتل ضابطان وجندي خلال المعارك شمالي قطاع غزة هم: الملازم أول يعكوف اليان (20 عاما) والملازم أول عومري شفارتس (21 عاما)، والرقيب لافي غَهاسي (19 عاما)”.
وأشار الجيش إلى إصابة 8 جنود بجروح خطيرة في المعارك، دون مزيد من التفاصيل عن ظروف هذه المعارك ومكانها.
وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 469، بينهم 137 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد، و52586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.-(الأناضول)

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