Friday, 22 December 2023 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يغلق عشرات المستوطنات شمال فلسطين المحتلة حتى اشعار آخر

12/21/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المجلس الإقليمي للمستوطنات في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة عام 48، قرر صباح اليوم الخميس، إغلاق أبواب المستوطنات على طول الحدود مع لبنان بأكملها، وكذلك الطرق في المنطقة حتى إشعار آخر.
وقال موقع /0404/ الإسرائيلي،" إن هذا القرار جاء بعد تقييم واسع للوضع من قبل الجيش، وفي ظل مخاوف من قيام حزب الله، بإطلاق صواريخ ردا على هجمات الجيش الإسرائيلي على أهداف للحزب، مشيرا إلى أن القرار يتضمن منع الدخول والخروج من هذه المستوطنات حتى إشعار آخر، كما طلب من المستوطنين داخل هذه المستوطنات بتقليل حركتهم داخلها.

MENAFN21122023000072011014ID1107643719

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث