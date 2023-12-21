بن غفير: تقليص العمليات في غزة يعكس فشل مجلس الحرب
التاريخ
12/21/2023 2:25:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن فكرة تقليص العمليات في قطاع غزة تعكس فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة، وأكد أنه يجب حل مجلس الحرب فورا وأنه حان الوقت لإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة.
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