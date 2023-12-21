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شهداء في مستشفى الشفاء نتيجة نقص الإمدادات الطبية

12/21/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد ثلاث جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة اليوم الخميس ،بسبب نقص الإمدادات الطبية، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط القطاع المحاصر.
وبحسب مصادر فلسطينية ،أفادت وزراة الصحة في غزة بأن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة انعدام الخدمة الصحية في مجمع الشفاء ومستشفيات شمال غزة،مؤكدة إن الوضع في مستشفى الشفاء أكثر من كارثي نتيجة عدم توفر المياه ونقص الطاقم الطبي واستمرار نزوح السكان نحو المستشفى.
وتضرب طائرة إسرائيلية من طراز“أباتشي” النيران في مختلف الأماكن المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.
يذكر ان عدد الشهداء ارتفع في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 إمرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.

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