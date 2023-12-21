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الاحتلال يعرض على المستوطنين العودة لغلاف غزة مع منحة مالية عن كل يوم

12/21/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عرض الاحتلال الإسرائيلي، منحاً مالية للمستوطنين الذين يوافقون على العودة إلى منازلهم في مستوطنات غلاف غزة، بهدف تحفيزهم على ذلك قبل انتهاء "فترة الإخلاء"، في ظل الحرب على غزة، وفقاً لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2023.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تروّج وزارة الدفاع لقرار يقضي بأن يحصل سكان المستوطنات التي تبعد 4 إلى 7 كيلومترات عن قطاع غزة، والذين سيعودون إلى منازلهم قبل انتهاء فترة الإخلاء الرسمية، على منح مالية، لتشجيعهم على العودة إلى منازلهم".


وكانت "إسرائيل"، أخلت جميع مستوطني غلاف غزة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، عقب مهاجمتها من فصائل المقاومة الفلسطينية، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين تستضيف الحكومة المستوطنين في فنادق وبيوت ضيافة وسط فلسطين المحتلة وإيلات على نفقة الدولة.

القرار يتعلق بالمستوطنات التي تبعد 4 كيلومترات عن غلاف غزة
وأشارت وسائل إعلامية إسرائيلية، هذا الأسبوع، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سمح للمستوطنين الذين تبعد منازلهم مسافة 4 كيلومترات فأكثر عن غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء: "وفقاً للمخطط الذي تم فحصه، فإن العائلات التي ستعود إلى بلداتها، بما في ذلك مدينة سديروت، ستحصل على منحة بقيمة 200 شيكل (54 دولاراً) لكل شخص بالغ، و100 شيكل (27 دولاراً) لكل طفل عن كل يوم سيعيشونه في المستوطنة قبل انتهاء فترة الإخلاء".


وأضافت: "معنى القرار أن الأسرة التي تضم زوجين و3 أطفال ستكون قادرة على الحصول على 21000 شيكل (5600 دولار) شهرياً إذا قررت العودة للعيش في منزلها".


وأشارت إلى أن "القائمة التي ينطبق عليها المخطط تشمل 4 مستوطنات في مجلس "شعار هنيغف"، و2 في ساحل عسقلان، و18 في أشكول و5 في شدوت النقب".


ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً موعد انتهاء فترة الإخلاء، ولكن حتى ذلك الحين فإن حكومة نتنياهو ملزمة بدفع تكاليف إقامة مواطنيها في الفنادق وبيوت الضيافة.

ومن جهة ثانية، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "وزارة الجيش تعمل على تمديد قرارات إخلاء السكان من المستوطنات المحيطة بغزة، والذين ليست لديهم حماية من عسقلان على الأقل حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024".


وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب أشار إلى أن "إسرائيل" أخلت أكثر من 126 ألف إسرائيلي من منازلهم في جنوبي وشمالي إسرائيل منذ بداية الحرب.


يشار إلى أن صفارات الإنذار ما زالت تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة، ووسط فلسطين المحتلة بما فيها تل أبيب، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية دفعات صاروخية، رغم مزاعم الاحتلال سيطرته على غزة وشمالها، والعمليات العسكرية العدوانية المتواصلة لليوم الـ76 على التوالي.


وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، عن استشهاد وفقدان 26 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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