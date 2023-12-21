مصر: المساعدات مكدسة في رفح بسبب إجراءات التفتيش

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن المساعدات الإنسانية لغزة في العريش والمعبر مكدسة ولا تمر بسبب إجراءات التفتيش، مشيرا إلى أن الأوضاع في غزة غير مقبولة.
وأوضح وزير الخارجية المصري في لقاء مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون أن“على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته عن الدمار الذي لحق بالقطاع”، معتبرا أن“المجموعة الإسلامية العربية تتعامل بمرونة في مجلس الأمن”.
وأشار إلى أن“ثمانية آلاف طفل فلسطيني قتلوا في غزة”، مستدركا أنه“لا يمكن للاعتبارات السياسية أن تعلو فوق الاعتبارات الإنسانية”.
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