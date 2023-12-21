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مصر: المساعدات مكدسة في رفح بسبب إجراءات التفتيش

12/21/2023 2:25:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن المساعدات الإنسانية لغزة في العريش والمعبر مكدسة ولا تمر بسبب إجراءات التفتيش، مشيرا إلى أن الأوضاع في غزة غير مقبولة.

وأوضح وزير الخارجية المصري في لقاء مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون أن“على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته عن الدمار الذي لحق بالقطاع”، معتبرا أن“المجموعة الإسلامية العربية تتعامل بمرونة في مجلس الأمن”.

وأشار إلى أن“ثمانية آلاف طفل فلسطيني قتلوا في غزة”، مستدركا أنه“لا يمكن للاعتبارات السياسية أن تعلو فوق الاعتبارات الإنسانية”.

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