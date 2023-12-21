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إطلاق دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب

12/21/2023 2:25:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دوت صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وفي أسدود ومناطق واسعة شرقها.
كما أفاد المراسل بإطلاق المقاومة دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب الكبرى، مشيرا إلى أن أكثر من 20 صاروخا أطلقت على دفعتين.
وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
وذكرت مصادر إسرائيلية أن 35 صاروخا على الأقل أطلقت باتجاه تل أبيب، بينما قال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت وسط وجنوب إسرائيل.
من جهة أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات مسح واسعة النطاق لتحديد مواقع سقوط الصواريخ.
وأضافت "على السكان البقاء قرب المناطق المحمية وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات".
ومن ناحية أخرى، ذكر مراسل الجزيرة أن شظايا صاروخية سقطت في أسدود وهرتزليا وبتاح تكفا.

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