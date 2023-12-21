القسام تستهدف جنودا إسرائيليين وتفجر دبابة ميركافا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها استهدفت جنود الاحتلال قرب دبابة إسرائيلية في منطقة المغراقة، وسط قطاع غزة، بقذيفة مضادة للأفراد.
وأضافت القسام أن عناصرها اشتبكت مع جنود الاحتلال في المغراقة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعت فيهم قتلا وجرحا.
كما قالت الكتائب إنها تمكنت -مع سرايا القدس- من تفجير عبوة ناسفة في دبابة ميركافا في المغراقة.
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