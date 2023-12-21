Friday, 22 December 2023 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تستهدف جنودا إسرائيليين وتفجر دبابة ميركافا

12/21/2023 2:25:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها استهدفت جنود الاحتلال قرب دبابة إسرائيلية في منطقة المغراقة، وسط قطاع غزة، بقذيفة مضادة للأفراد.
وأضافت القسام أن عناصرها اشتبكت مع جنود الاحتلال في المغراقة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعت فيهم قتلا وجرحا.
كما قالت الكتائب إنها تمكنت -مع سرايا القدس- من تفجير عبوة ناسفة في دبابة ميركافا في المغراقة.

MENAFN21122023000072011014ID1107643711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث