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القسام: قتلنا 11 جنديًا في استهداف قوة صهيونية خاصة بمنطقة التوام

12/21/2023 2:25:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام مساء الخميس، "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات "الشواظ" والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة وأكد مجاهدونا قتل 11 جنديًا من أفرادها، ثم قاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود.

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