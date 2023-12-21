أبو عبيدة: دمرنا 720 آلية إسرائيلية كلياً أو جزئياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي البري

MENAFN - Alghad Newspaper) قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء الخميس :"بلغت حصيلة الآليات التي دمرها مجاهدو القسام خلال الأسبوع الأخير عشرات الآليات، فيما بلغ عدد الآليات العسكرية التي استهدفها المجاهدون منذ بدء العدوان البري 720 آلية، بين ناقلات جند وجرافات ودبابات وشاحنات عسكرية"، وبيّن أن "مصير الآليات المستهدفة تنوّع بين التدمير الكلي أو العطب الجزئي".

وأضاف أبو عبيدة في كلمة صوتية مسجلة له، أن "مجاهدي القسام نفذوا أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، وأكثر من 12 اشتباكا مباشرة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة والقنابل اليدوية، خلال الأسبوع الأخير"، وتابع "إن ما ينشغل به جيش العدو على الأرض البحث عن صورة للنصر، كرد فعل منه على خسائره الكبيرة".

وأكد أن استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى، وإذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان.