أبو عبيدة: دمرنا 720 آلية إسرائيلية كلياً أو جزئياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي البري

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء الخميس :"بلغت حصيلة الآليات التي دمرها مجاهدو القسام خلال الأسبوع الأخير عشرات الآليات، فيما بلغ عدد الآليات العسكرية التي استهدفها المجاهدون منذ بدء العدوان البري 720 آلية، بين ناقلات جند وجرافات ودبابات وشاحنات عسكرية"، وبيّن أن "مصير الآليات المستهدفة تنوّع بين التدمير الكلي أو العطب الجزئي".
وأضاف أبو عبيدة في كلمة صوتية مسجلة له، أن "مجاهدي القسام نفذوا أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، وأكثر من 12 اشتباكا مباشرة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة والقنابل اليدوية، خلال الأسبوع الأخير"، وتابع "إن ما ينشغل به جيش العدو على الأرض البحث عن صورة للنصر، كرد فعل منه على خسائره الكبيرة".
وأكد أن استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى، وإذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان.
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