القسام تبث مقطعا مصورا لثلاثة أسرى قتلوا بنيران الاحتلال

القسام تبث مقطعا مصورا لثلاثة أسرى قتلوا بنيران الاحتلال
التاريخ
12/21/2023 2:25:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بثت كتائب القسام مقطعا مصورا لثلاثة أسرى، مساء الخميس، بعنوان " رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم".
وقالت، "ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم.
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