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القسام تبث مقطعا مصورا لثلاثة أسرى قتلوا بنيران الاحتلال

12/21/2023 2:25:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بثت كتائب القسام مقطعا مصورا لثلاثة أسرى، مساء الخميس، بعنوان " رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم".

وقالت، "ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم.

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