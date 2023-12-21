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نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 4650 معتقلا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

12/21/2023 2:25:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي الأسير الفلسطيني، مساء الخميس، عن ارتفاع حصيلة حملات الاعتقال الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى أكثر من 4655 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال اقتحام المدن والبلدات والمخميات في الضفة الغربية.

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