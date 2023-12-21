نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 4650 معتقلا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 4650 معتقلا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
التاريخ
12/21/2023 2:25:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن نادي الأسير الفلسطيني، مساء الخميس، عن ارتفاع حصيلة حملات الاعتقال الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى أكثر من 4655 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال اقتحام المدن والبلدات والمخميات في الضفة الغربية.
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