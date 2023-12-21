Friday, 22 December 2023 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقضوا غزة حجرا حجرا والمقاومة بقيت صامدة توقع بهم أفدح الخسائر

12/21/2023 2:25:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - رغم تحذيرات الخبراء في العالم وخاصة الأميركيين، الذين خاضوا عدة حروب في المدن أبرزها في أفغانستان والعراق والصومال ومن قبل ذلك كله في فيتنام، وتكبدوا فيها خسائر فادحة، بأنهم لن يحققوا أهدافهم في القضاء على المقاومة الاسلامية وبشكل خاص حماس، الا أن غطرسة الاحتلال وبغروره أصر على خوض معركة برية ما تزال محتدمة دون أن يتمكن جيشه المدجج بأعتى أنواع الأسلحة واشدها فتكا من تحقيق أي من أهدافه الظاهرة وهي القضاء على المقاومة وتخليص الاسرى في القطاع.
الهدف الوحيد الذي تحقق ولم يكن معلنا من قبل الاحتلال وهو تدمير القطاع ودكه بوحشية لم يسبق لها مثيل انتقاما لـ "طوفان الأقصى" الذي تلقى فيه ضربة موجعة من قبل المقاومة الفلسطينية، وفي حربهم البرية تكبدوا خسائر كبيرة، فقد اعترفوا بمقتل 469 ما بين جندي وضابط منذ بدء العدوان على القطاع، رغم أن عدة مصادر بينها داخل كيان الاحتلال شككت بالأرقام المعلنة، فيما يتلقى العلاج أكثر من 2800 جندي، عدا عن آخرين بالآلاف يتلقون علاجا نفسيا.
وتواصل كبرى الصحف العالمية تسليط الضوء على الحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة منذ 75 يوما وتداعياتها على المشهدين الإقليمي والدولي، وتبرز عجز الاحتلال عن تحقيق هدفه بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وخلفيات ذلك ومآلاته.
ووفق مقال بصحيفة "واشنطن بوست" فإن شدة تحصين حماس يصعب هزيمتها، حتى مع شن الاحتلال واحدة من أكثر الحملات العسكرية عنفا في التاريخ، حيث لم تتمكن من التأثير سوى في جزء بسيط من قدرة الحركة العسكرية، لكنها في المقابل دمرت قطاع غزة وشردت نحو 90 % من سكانه.
فيما ترى مجلة إيكونومست أن الاحتلال لا يعرف ما الذي يتعين عليه فعله في ما يتعلق بأزمة المحتجزين، وأن الخيارات أمامه محفوفة بالمخاطر ويبدو موقف الحكومة من المفاوضات مرتبكا، مضيفة بأن الاحتلال عاجز عن التوفيق بين أهدافه في حربه على حماس أكثر من أي وقت مضى.
بينما توقع مقال في صحيفة هآرتس أن يبدأ نطاق رفض الحرب بين الصهاينة في التوسع ليشمل أكثر مؤيديها قريبا، وخلص إلى أن الغضب والصدمة من هجوم السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي غير كافيين لضمان الدعم الشعبي لحرب دموية طويلة الأمد.
أما صحيفة جيروزاليم بوست، فتوقعت حدوث زلزال سياسي كبير عند الاحتلال بعد الحرب، ورأى مقال فيها أن ثقة الاحتلال بنفسه تضرر كما تحطمت الثقة بالقادة السياسيين والعسكريين، مضيفا بأن تشكيلة الأحزاب التي ستتنافس في الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة تماما عن المشهد في الانتخابات الأخيرة.
وانتقد تقرير في صحيفة لوموند استهداف قوات الجيش لمستشفيات غزة الواحد تلو الآخر متسببا بذلك خسائر بشرية ومادية لا حصر لها، ويستنتج أن حجم الدمار والضرر من مساعي ملاحقة مقاتلي حماس وجمع المعلومات عنهم لا يتناسبان مع النتائج التي أعلن عنها الجيش الصهيوني.
فيما تناول تقرير في صحيفة تلغراف مساعي المسؤولين الأميركيين لردع الحوثيين وتأمين مرور سفن الشحن عبر البحر الأحمر، وذكر أن مستشارين بالبنتاغون حذروا من أن تنفيذ ضربات مباشرة ضد أهداف لهم في اليمن قد يؤدي إلى تأجيج التوترات مع إيران، كما يشعرون بالقلق بشأن تكلفة عمليتهم الدفاعية في البحر الأحمر.
مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، تنشر تقريرا مفصلا في محاولة لإجابة السؤال المتكرر: ماذا يعني تدمير حركة حماس؟ أكد أن جميع الأهداف التي وضعها الاحتلال كانت خيارات صعبة التحقيق، ويكتنف كلا منها تحديات كبيرة.
ففي شأن القضاء على قيادة حماس فإنه رغم الدمار الهائل الذي أحدثه الاحتلال الا أن الحركة ما تزال بعيدة عن الهزيمة، ناهيك عن تدميرها.
ويرى التقرير أن حركة حماس راسخة وعصية على الزوال، وينقل التقرير تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيها إن حافظ الاحتلال على هدفه بتدمير حماس وبنفس الوتيرة، فإن هذه الحرب ستستغرق 10 سنوات، وربما تكون توقعات ماكرون متفائلة، نظرا للنتائج المبكرة والسوابق التاريخية لمحاولة تدمير حركات المقاومة الراسخة.
ومن الأمثلة على هذا النوع من القتال، أنه حين بدأت الولايات المتحدة عمليات عسكرية لإزالة حركة طالبان من السلطة وتدمير تنظيم القاعدة في أفغانستان في عام 2001.
وعندما غادرت القوات الأميركية أفغانستان، كانت حركة طالبان منتصرة، بينما بقي تنظيم القاعدة على حاله، رغم أنه أضعف بكثير.
ورغم ذلك يقول التقرير فإن حماس تتمتع بوجود عميق متجذر في الشعب الفلسطيني، فخلال الانتفاضة الثانية، فقدت مرارا وتكرارا كبار قادتها، بما في ذلك مؤسسها (الشيخ أحمد ياسين)، ومع ذلك فقد تمكنت من الصمود، وتمكنت بسرعة من اكتساب السلطة في غزة بمجرد رحيل القوات الصهيونية.
ويؤكد التقرير أن وضع حركة حماس الحالي أفضل بكثير مما كانت عليه، فقد أدت إدارتها لغزة التي تمتد لأكثر من 15 عاما إلى زيادة خبرتها وحضورها وتجذرت علاقتها مع الشعب، ونتيجة لذلك، تستطيع حماس بسهولة العودة للحكم بمجرد مغادرة القوات الصهيونية.
ويقول التقرير أن لدى حماس القدرة على تجنيد عناصر جدد، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد مقاتلي حماس ليس ثابتا، ويمكنهم الاعتماد على الفلسطينيين في غزة لملء صفوفهم، فالحركة لم تعجز عن تجنيد العناصر، ومن المرجح أن يؤدي الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني إلى ضمان وجود وفرة من الشباب الفلسطينيين الغاضبين المستعدين للقتال.
ولم يستبعد التقرير احتمال أن يؤدي استمرار العدوان على غزة إذا قيم حلفاء حماس أنها تقترب من الهزيمة. وقد ينضمون إلى القتال ضد الاحتلال.
ويؤكد التقرير أن الأمر شبه المؤكد هو أن عدد الضحايا الفلسطينيين قد أدى بالفعل إلى تحول الرأي العام العالمي ضد الاحتلال، ولصالح الفلسطينيين، كما أنه خلق توترا مع إدارة بايدن، الداعم الأقوى والأكثر أهمية للاحتلال.-(وكالات)

MENAFN21122023000072011014ID1107643706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث