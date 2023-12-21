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المقاومة تكبد الاحتلال قتلى وصواريخها تطال تل أبيب

12/21/2023 2:25:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قصفت أمس تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، كما أعلنت عن سلسلة من العمليات الجديدة في قطاع غزة، وأكدت أنها أوقعت قتلى وجرحى من الجنود المحتلين.
وقالت عبر حسابها في تطبيق تليغرام إن الرشقة الصاروخية التي أطلقتها على تل أبيب الكبرى تأتي ردا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة.
وتحدث جيش الاحتلال عن اعتراض 20 صاروخا، في حين قالت مصادر في كيانه إن 35 صاروخا على الأقل أطلقت باتجاه تل أبيب.
وذكرت مواقع إخبارية بأنه مع سماع دوي صفارات الإنذار هرع مواطنو الكيان في تل أبيب للملاجئ، مشيرا إلى سقوط شظايا صاروخية في تل أبيب ومناطق قريبة منها، بينها بيتح تيكفا وهرتسليا، بالإضافة إلى أسدود في الجنوب.
وقال الموقع إن شوارع تل أبيب أصبحت مع الرشقات الصاروخية شبه خالية، مضيفا أن عددا قليلا من الناس كانوا يتجولون فيها، كما أغلقت المحال التجارية
أبوابها مؤقتا.
وذكرت المواقع أن الدفعة الصاروخية الكبيرة من غزة هي بحد ذاتها تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الإسرائيلية ومحركا للشارع الذي يميل لمعارضة حكومة بنيامين نتنياهو.
وطلبت شرطة الاحتلال من السكان البقاء قرب المناطق المحمية، وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات.
من جهتها، وصفت القناة 12 الإسرائيلية الهجوم الصاروخي من غزة بأنه الأعنف منذ أسابيع.
في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، فقد أعلنت أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود الاحتلال في المغراقة وسط القطاع بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح.
كما أعلنت أنها استهدفت قوة صهيونية متحصنة في مبنى بمنطقة المغراقة بقذيفة مضادة للتحصينات، وقنصت جنديا فوق دبابة ثم استهدافها بقذيفة تاندوم.-(وكالات)

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