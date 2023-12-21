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هل يوقف التنادي العالمي استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر؟

12/21/2023 2:25:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - في إطار التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وسط الحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تزداد الأمور تعقيدا في منطقة البحر الأحمر، حيث يصر المتمردون الحوثيون على مهاجمة سفن شحن تجارية قرب سواحل اليمن، وتحديدا في منطقة باب المندب الحيوية، دعما للمقاومة.
وفي هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، فقد قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الثلاثاء الماضي، خلال زيارة إلى البحرين التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة في المبادرة التي تحمل اسم "حارس الازدهار" تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا. وأعلنت اليونان، أمس مشاركتها فيها.
وأوضح أن المجموعة ستعمل على تسيير دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، موضحا في بيان: "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا".
ورد زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، أول من أمس، بالتحذير من أن جماعته ستهاجم البوارج الأميركية، إذا تعرضت لاستهداف من واشنطن.
وأضاف في كلمة متلفزة: "إذا كان لدى الولايات المتحدة توجه باستهداف اليمن فلن نقف مكتوفي الأيدي"، مشيرًا إلى أنهم سيجعلون "البوارج والمصالح والملاحة الأميركية هدفا لصواريخهم وطائراتهم المسيرة وعملياتهم العسكرية".
وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام إن التحالف المنتظر لن يوقف عملياتها بالبحر الأحمر، التي تأتي بهدف مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا أن تلك العمليات "ليست استعراضا للقوة ولا تحديا لأحد".
وتأثرت التجارة العالمية بشكل سلبي بهجمات الحوثيين، التي عطلت طريق تجارة رئيسي يربط أوروبا وأميركا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس.
وعلقت شركات كبرى، من بينها شركة النفط "بي.بي"، عمليات النقل عبر البحر الأحمر، فيما قررت شركات مثل "ميرسك" تغيير مسار شحناتها التي تمر عادة عبر قناة السويس، لتتخذ طريق رأس الرجاء الصالح في الجزء الجنوبي من قارة أفريقيا، رغم المسافة الأطول.
وفي السياق رفضت أستراليا أمس طلبا أميركيا بإرسال سفينة حربية للمساهمة في حماية ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه دعم هذا التحالف.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن التركيز الإستراتيجي للبلاد يجب أن يظل على منطقة المحيطين الهندي والهادي، وفق تصريحات صحفية له.
وأضاف مارلز الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء أن "أستراليا لن ترسل سفينة أو طائرة إلى الشرق الأوسط، لكنها ستضاعف مساهمتها بقوات في القوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر إلى 3 أضعاف".
وأوضح الوزير الأسترالي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي أن بلاده ستساهم بـ6 أفراد إضافيين من قوات الدفاع الأسترالية في هذا التحالف البحري.
من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، عزمهم دعم عملية هذا التحالف التي تقوده الولايات المتحدة بهدف "حماية السفن التجارية" في البحر الأحمر.
وقال بوريل في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر "تشكل خطرا على حرية الملاحة"، مؤكدا أن الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي التي عقدت اجتماعا استثنائيا، وافقت على المساهمة في التحالف.
وأكد العزم على تكثيف تبادل المعلومات من خلال أسطول إضافي سيتم نشره في المنطقة، قائلا إن "هذا يظهر دور الاتحاد الأوروبي كضامن للأمن البحري، وسندعم أقوالنا بالأفعال".
وشهد البحر الأحمر نحو 38 حادثا تحمل فيه الحوثيون المسؤولية منذ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأغلب تلك الهجمات كانت قرب مضيق باب المندب، وفق ما كشفه تقرير مرفق بالخرائط من شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري.
ويمر نحو 12 % من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، لتعبر بعد ذلك أيضا البحر الأحمر قبالة اليمن.
وفي العادة، تبحر نحو 11800 رحلة شهريا عبر قناة السويس، وحوالي 393 رحلة يوميا، وفق بيانات من شركة أبحاث سلسلة التوريد "بروجيكت 44". - (وكالات)

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