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تسمية توراتية جديدة للعدوان.. الاحتلال يحاول شحذ سيوفه الصدئة

12/21/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - بينما تزداد همجية الاحتلال ضد قطاع غزة بارتقاء عشرات الضحايا المدنيين بتدمير مدرسة تؤوي نازحين أمس؛ يتجه اليوم لتغيير مسمى "السيوف الحديدية" التي اختارها عنواناً مؤشراً لعدوانه، بعدما أكلها الصدأ، واستبداله بفحوى توراتي ديني عساه يشحذ همم جمهوره وجيشه المُنكسرة أمام صمود الشعب والمقاومة الفلسطينية، ولكنه يوحي أيضاً بتصعيد أكثر عنفاً وغلواً.
وعلى وقع اشتراط حركة "حماس" تبادل الأسرى بوقف كامل لإطلاق النار؛ يعود الاحتلال إلى قاموس مقولات الصهيونية التي نسجها من مضامين دينية واردة في نصوص التوراة والتلمود وتفسيراتهما، من أجل توظيفها في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد القطاع المنكوب، بشهدائه وجرحاه وأزمته الإنسانية وبأطفاله الجوعى، بعدما قطع شرايين الحياة عنها.
وإذا كانت "السيوف الحديدية" أدت لارتقاء ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، منهم 8000 طفل و6200 امرأة و52 ألف إصابة، وتشريد قرابة 90 % من سكانه، ودمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، فإن المسمى الديني الجديد سيمعن في تدمير غزة وجعلها غير صالحة للسكن، بدلاً من تدمير حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، بعد فشله في تحقيقه.
ويحمل قرار الاحتلال في هذه المرحلة من عدوانه لتغيير مسماه لآخر ديني، عدة مسوغات؛ إذ لطالما وظف الاحتلال الدين في خدمة مشروعه الصهيوني في فلسطين المحتلة؛ لاستقطاب الشارع الإسرائيلي حولها واسترداد ثقته بحكومة الحرب التي لم تحقق منذ بدء العدوان النصر الذي وعدت به، بل مجرد خيبات متتالية لن تسعف رئيسها "بنيامين نتنياهو"، في ولاية رئاسية جديدة التي أعلن عن نيته لها بدون خجل أو وجل.
وتريد حكومة الحرب إطلاق اسم جديد على عدوانها المستمر ضد القطاع، من بين مقترحات تحمل أبعاداً دينية يهودية منبثقة من التوراة؛ من بينها حرب "سفر التكوين" الذي يشير إلى الكتاب التوراتي الذي يبدأ اليهود تقليدياً قراءته في "سمحات التوراة"، وهو العيد الذي كان الكيان الصهيوني يحتفل به في 7 تشرين الأول (أكتوبر) عندما شنت "حماس" هجومها المفاجئ، ويبدو أنه المفضل.
وهناك اسم توراتي آخر مقترح بحرب "سمحات" أو "فرحة التوراة"، وهو العيد الذي تختتم فيه قراءة التوراة السنوية، وإما حرب "الرياح"، وهو جزء من ترجمة الاسم العبري "mashiv haruach"، الذي يترجم حرفياً إلى "هبوب الريح"، وهو جزء من صلاة قصيرة للمطر يبدأ اليهود في الكيان المُحتل تقليدياً في تلاوتها خلال عيد "سمحات التوراة."
في حين يواصل الاحتلال قصفه الجوي الكثيف في ظل قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الثاني على التوالي وللمرة الخامسة منذ بداية عدوانه؛ مما يحرم نحو 800 ألف فلسطيني في المناطق الشمالية من الخدمات الطبية.
وصعد الاحتلال من ارتكاب مجازره الوحشية؛ فواصل تنفيذ الأحزمة النارية بجباليا، شمالاً، وارتقاء 55 شهيداً في غارات كثيفة ضد زهاء 56 منزلاً في خانيونس، جنوباً، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إجبار الفلسطينيين للنزوح قسراً عن منطقة واسعة بالمدينة تصل لحوالي
20 % من مساحتها الإجمالية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، إن "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً"، مفيداً بأن المنطقة المقرر إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء عدوان الاحتلال أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حالياً في 32 مخيماً.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجبر الاحتلال الفلسطينيين على النزوح في عديد من المناطق بقطاع غزة، فمنذ بداية العدوان نزح أكثر من مليون ونصف المليون منهم من شمال قطاع غزة والمدينة وحتى وسطها إلى الجنوب، تحديدا في خان يونس ورفح، بحجة أنها أماكن آمنة من أي استهداف، إلا أن القصف المتواصل طال هاتين المدينتين، وخلف آلاف
الشهداء والجرحى.
ولربما تكون خان يونس المحطة الأخيرة فيما يسميه جيش الاحتلال "المرحلة الصعبة" من الحرب على قطاع غزة، قبل الانكفاء إلى مرحلة أخرى تبدأ منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، على الرغم من التصريحات الرنانة للمسؤولين العسكريين والسياسيين، على رأسهم "نتنياهو بأن الحرب سوف تستمر فترة طويلة للقضاء على "حماس".
ويعكس قرار توسيع العمليات البرية لجيش الاحتلال الصعوبات التي يواجهها في القطاع، أمام عدم السيطرة الكاملة على منطقته الشمالية لشراسة المقاومة، ولربما تلوح النهاية بما يجعله يستعجل تحقيق أي هدف قبل إعلان وقف إطلاق النار.
وفي الأثناء؛ تؤكد حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية ضرورة وقف دائم لإطلاق النار كشرط لتبادل المزيد من الأسرى، وتسعى لأن تشمل الصفقة المقبلة ثلاثة أسرى كبار، بينهم القيادي في حركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي، الذي حُكم عليه بخمسة أحكام مؤبدة و40 عاماً في السجن.
كما تشمل المساعي كلا من أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي، أحد قادة "حماس" الذي يقضي حاليا 67 حكماً بالسجن المؤبد، وهو حكم غير مسبوق في الكيان المُحتل.

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