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هيئة بث الاحتلال: إسرائيل تفكر في تمديد التهدئة لإقناع حماس بالإفراج عن محتجزين

12/21/2023 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل تفكر في تمديد التهدئة لأكثر من أسبوعين لإقناع حركة حماس بالإفراج عن محتجزين لديها.


يأتي ذلك وسط ضغوط تتعرض لها حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة من عائلات الأسرى، لإبرام صفقة تبادل شاملة.

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