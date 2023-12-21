هيئة بث الاحتلال: إسرائيل تفكر في تمديد التهدئة لإقناع حماس بالإفراج عن محتجزين

هيئة بث الاحتلال: إسرائيل تفكر في تمديد التهدئة لإقناع حماس بالإفراج عن محتجزين
التاريخ
12/21/2023 2:25:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل تفكر في تمديد التهدئة لأكثر من أسبوعين لإقناع حركة حماس بالإفراج عن محتجزين لديها.
يأتي ذلك وسط ضغوط تتعرض لها حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة من عائلات الأسرى، لإبرام صفقة تبادل شاملة.
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