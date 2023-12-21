Friday, 22 December 2023 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فتح معبر كرم أبو سالم.. اختراق أردني جديد لإيصال المساعدات إلى غزة

12/21/2023 2:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله اربيحات عمان – بنجاح الأردن في إيجاد مسار جديد للمساعدات المرسلة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ومن خلال جسر الملك حسين، يكون قد أنجز اختراقا كبيرا في فك الحصار على القطاع، بعد أن كان حقق اختراقات سابقة كالإنزالات المظلية، وعبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
هذا الاختراق، بينه وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، الذي أكد أن الأردن يقود جهدًا دوليًا أمميًا لإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة.
وبين المبيضين في تصريحات صحفية أمس، أن الأردن نجح في إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة عبر جسر الملك حسين.
وأوضح أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي سيّرا قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 46 شاحنة محملة بــــ750 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، حملتها شاحنات مدنية أردنية إلى معبر العوجا، ثم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وأكد أن هذه الخطوة تعد انتصارا للدبلوماسية الأردنية في إدامة إرسال المساعدات إلى غزة؛ بغية التخفيف عن الأهل في القطاع، لافتا إلى أن هذا الطريق الجديد لإيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يعد أقل مسافة، ويضمن وصولها بشكل أسرع؛ نظرا لما يتعرض له معبر رفح من ضغط في حجم المساعدات وصعوبة إيصالها بشكل مستدام نتيجة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعرقل إدامة وصول هذه المساعدات إلى داخل القطاع.
وأشار إلى جهد جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول للحرب على غرة، وتأكيده في الزيارات الخارجية للدول العربية والغربية على ضرورة إدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ومنع تهجير الغزيين.
ولفت إلى دور الشعب الأردني والقطاع الخاص في التبرع لدعم الأشقاء في غزة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأمر الذي يعكس أهمية القضية الفلسطينية في وجدان الأردنيين.
وحول المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 جنوب غزة، أكد المبيضين أن إنشاء هذا المستشفى جاء استمرارا للرسالة الأردنية بضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بغية تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأهل في القطاع، والتخفيف عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأشار إلى عملية الإنزال الجوي السادسة لمساعدات طبية ومستلزمات علاجية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، والتي قامت بها إحدى طائرات سلاح الجو الملكي الأربعاء الماضي.
وبين أن إنزال المساعدات جرى بواسطة صناديق مخصصة للحفاظ على سلامة المواد الطبية بداخلها، لديمومة عمل المستشفى للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأهل في القطاع.
وبلغ عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى غزة 22 طائرة، فيما بلغ عدد الشاحنات التي سيرتها 76 تضم أطنانا من المواد الطبية والغذائية والإغاثية، وذلك بتوجيهات ملكية سامية.
وتعد الشحنة الأخيرة الأولى من نوعها التي تصل فيها شاحنات مساعدات عبر جسر الملك حسين ومن ثم عبر معبر كرم أبو سالم منذ بدء الحرب على غزة.
وفي السياق ، قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن القافلة تحمل مواد غذائية أساسية وطويلة المدى ليصار إلى توزيعها إلى الجهات المعنية بتوزيع المساعدات في غزة.
بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمي أنها“المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى القطاع منذ بدء تصاعد الأعمال العدائية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)”، وأن ذلك تمّ بعد“أسابيع من التنسيق مع جميع الأطراف”.
الشبلي، أكد بدوره، أن الاحتياجات إلى المواد الغذائية ضرورة قصوى أمام الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي تصلنا التقارير حولها من الجهات الرسمية العاملة هناك، موضحا أنه من هذا المنطلق عمدت الهيئة إلى تجهيز قافلة جديدة تحمل المواد الغذائية الأساسية التي يسهل تحضيرها وتناولها من قبل أهلنا في غزة.
وأشار الشبلي إلى أن هذا التعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي يهدف إلى التوسع من أجل إرسال المساعدات بشكل مستمر وبكميات أكبر من المواد الغذائية إلى غزة، وتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي والاستجابة لحالات الطوارئ.
وكان العمل قد بدأ على إدخال المساعدات عبر جسر الملك حسين وصولا إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد اجتماع العقبة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، والذي حضره برنامج الأغذية العالمي الذي عمل أيضا مع الولايات المتحدة على السماح بإدخال القافلة.
من جهتها، تستمر القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في دورها بمساندة الأشقاء في قطاع غزة، وعملت على تسيير المساعدات الإنسانية الإغاثية عبر جسر جوي وآخر بري، ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تسلمت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أجهزة طبية ومعدات جراحية من الجانب الألماني، للمساهمة في تجهيز المستشفى الميداني الخاص2/ غزة.
واشتملت هذه المعدات على أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة قص الجلد للتجميل، إضافةً إلى معدات جراحية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية.
وامتداداً لتسيير الجسر الجوي لمساعدة الأشقاء في القطاع، أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية، ضمّت مواد واحتياجات أساسية وطروداً وملابس شتوية.
وفي إطار استمرارية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.
وضمّت هذه القافلة 15 شاحنة، حملت على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية.
كما عملت القوات المسلحة على تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم، نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة، وذلك بالتشارك مع وزارة الصحة.
وتطلب نقل وتخزين وحدات الدم في المستشفى جهوداً استثنائية؛ لأن نقل مثل هذه المواد الطبية تتطلب أدوات وخبرات خاصة.
كما نفّذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عملية إنزال جوي سادسة لمساعدات إغاثية عاجلة لمواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.
وأنزل طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي جواً صناديق تحوي مساعدات طبية وعلاجية بواسطة مظلات، لضمان استمرارية ديمومة عمل المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة.

MENAFN21122023000072011014ID1107643701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث