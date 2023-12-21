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1.411 مليون دينار ارتفاع في موازنة الغذاء والدواء للعام 2024

12/21/2023 2:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - طرأ ارتفاع طفيف على موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء للعام 2024 يقدر بفارق يصل إلى 1.411 مليون دينار، لتصل الموازنة الإجمالية المقدرة إلى 14.267 مليون دينار، مقارنة بـ 13.265 للعام 2023.
وظهرت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره عن العام 2023، في زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمقدار(751) ألف دينار، ويعود ذلك إلى الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعبئة الوظائف المحدثة والشاغرة على جدول التشكيلات.
كما برزت في زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمقدار (85) ألف دينار عن إعادة التقدير للعام 2023 وذلك نتيجة زيادة مخصصات الكهرباء، وعقود التنظيفات والأمن والحراسة، ومخصصات النفقات الأخرى بمقدار (40) ألف دينار، نتيجة زيادة مخصصات البعثات العلمية والدورات التدريبية ومكافآت غير الموظفين.
أما عن زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية بمقدار (535) ألف دينار، فتوزعت على مشاريع مختبرات الغذاء، ومختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء، ومختبرات الدواء. وفيما يتعلق بالأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 – 2026 لدى المؤسسة، فتمثلت بتطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة ورفع كفاءتها، واستحداث أنظمة وخدمات إلكترونية جديدة، وإعداد وثائق الشروط المرجعية لمشروع حوسبة نظام فحص دواء جديد، إضافة إلى مشروع أتمتة أعمال أقسام مديرية المستلزمات وتزويدها لوزارة الاقتصاد الرقمي.
كما برز من الأوليات طرح عطاء أتمتة خدمات المؤسسة المتعلقة بالمراجعين ومتلقي الخدمة، بما يزيد على 160 خدمة، منها وضع المواصفة الفنية لغايات أتمتة إصدار شهادة تسجيل الدواء إلكترونيا، وتعديل نظام سير العمليات الخاص بتسجيل الدواء وهو حاليا عند لجنة الشراء، إضافة الى وضع المواصفة الفنية لأتمتة إصدار شهادات الغذاء إلكترونيا.
ولغايات تحقيق رؤى التحديث الاقتصادي، عكفت المؤسسة على تبسيط وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وضبط الوثائق وحمايتها من العبث، فضلا عن إنشاء مركز تدريب مستمر متخصص لتدريب العاملين في المؤسسة.
وفي إطار إعداد الخطة التدريبية للمؤسسة، عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء المركز التدريبي، وإنشاء منصة إلكترونية خاصة بفرق الاستقصاء الغذائي التابعة لها، إضافة إلى بناء قدرات موظفي المؤسسة، ومفتشي الغذاء في مديرية الغذاء، وكذلك في المؤسسات والدوائر الأخرى ذات العلاقة بالرقابة على الغذاء.
كما عملت المؤسسة، في إطار خطتها لتوحيد مرجعيات التفتيش وبناء نظام تفتيش موحد، على اعتماد التفتيش الإلكتروني، ومشروع الفحوصات السريعة في الميدان، فضلا عن تطوير كفاءة المفتشين واعتماد منح شهادات الجودة والبنية التحتية لفروع المؤسسة، وإعداد مسودة برتوكول لتدريب الموظفين المختصين في المنشآت الغذائية، إضافة الى عمل مسودة برامج رصد ومسببات التسمم لقطاع تسحيب الدجاج والألبان.
كما شملت خطة المؤسسة الارتقاء بالبرامج الإلكترونية العاملة لتتواكب مع التطور الإلكتروني الحكومي، وتأسيس نظام إدارة مخاطر الأزمات، والحد من الكوارث المؤسسية، إضافة إلى نظام إدارة المخاطر الإدارية والمؤسسية والمالية.
وعكفت على توفير بيانات متاحة عن الاستهلاك الفردي للمواد الغذائية حسب الجنس والفئات العمرية المختلفة، وربطها بالوضع الصحي، وتحديد مواطن نقص التغذية الشائعة في المملكة، إضافة إلى تحديد الأعباء الناتجة عن الأمراض المرتبطة بالملوثات الكيماوية التي تنتقل عن طريق الغذاء، واستخدام النتائج لتوفير أسس علمية للتشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمعادن الثقيلة والمبيدات الزراعية وسموم الفطريات.
ومن ضمن أولويات "الغذاء والدواء" للعام المقبل، المشاركة في برنامج إصلاح وتطوير منظومة إصدار التراخيص للقطاع الغذائي، وتعديل التشريعات الناظمة لتداول المستلزمات الطبية ومواد التجميل والتجميل الصيدلاني، فضلا عن مشروع النافذة الواحدة مع دائرة الجمارك، وتسهيل ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء.
وفي إطار الأولويات، تعمل المؤسسة على تسريع تسجيل المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية المحلية، وإنجاز مشروع النافذة الواحدة، والعمل على إصلاح وتطوير منظومة إصدار التراخيص للقطاع الغذائي.
وتهدف المؤسسة كذلك إلى تسهيل الوصول إلى الخدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف عدد أكبر من الفئات العمرية الشابة ذات الكفاءة والاختصاص، إضافة إلى الوصول إلى المؤسسة وإنجاز المعاملات إلكترونيا، فضلا عن رفع كفاءة العمل المخبري والتخلص من النفايات الكيميائية والبيولوجية والخطرة، وتفعيل نظام الشفط في تركيب الطاقة الشمسية.
كما تحاول المؤسسة السيطرة على نقص الكوادر والمنافسة لاستقطاب الكفاءات الموجودة فيها، والسعي إلى التطور السريع في العلوم المتعلقة بالغذاء والدواء والفحوصات والأجهزة المخبرية والتشريعات الناظمة لها عالميا.

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