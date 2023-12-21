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الجزازي: حملة على المدارس الخاصة لإلزام شمول عامليها بـالضمان

12/21/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- قالت مديرة مديرية التهرب التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي، د.سهاد الجزازي، إن المؤسسة حدثت أنظمتها الآلية لتتوافق مع الحملة التفتيشية على المدارس الخاصة والتي تغطي كافة المناطق الجغرافية.
وأضافت الجزازي في تصريح لـ "الغد"، أنه استكمالا لحملة التفتيش الدوري على قطاع التعليم في المدارس الخاصة، تعمل المؤسسة على توجيه فروعها لغايات التفتيش الميداني تبعا للبيانات الموجودة لديها، والمصنفة لقطاع التعليم مع مراعاة خصوصية العملية التفتيشية ونشر الوعي التأميني للعاملين.
وبينت، أنه انطلاقًا من دور المؤسسة بتكامل منظومة سياسات الحماية الاجتماعية، تسعى لشمول أكبر عدد من العاملين تحت مظلتها، ما يوفر استقرارا نفسيا وماديا ووظيفيا.
وأكدت استمرارية الحملة وما يصل من نتائج تعتبر تغذية راجعة، ويمكن الإفصاح عن النتائج بالتفصيل ووضوح مع بداية العام الدراسي، لافتة إلى أن هناك محاولات للربط الإلكتروني بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم لغايات التدقيق ومطابقة البيانات للحملة التفتيشية.
وبينت أن عددا من المدارس الخاصة قامت بتسليم البيانات الخاصة بالموظفين ضمن جداول إكسل إلى مديرية التعليم الخاص.
وأوضحت، أنه تم وضع ضوابط على البرنامج المتعلق بالحملة، أولها منع إيقافهم عن العمل أثناء العطلة الصيفية، وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي.
وكانت الجزازي قد أكدت بأن هذه الحملة التفتيشية الواسعة، تستهدف المدارس الخاصة للتأكد من التزامها
بشمول عامليها بالضمان.

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