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الناصر: نظام جديد للموارد البشرية في 2024

12/21/2023 2:24:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان- أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن الحكومة ستصدر نظاما جديدا للموارد البشرية للقطاع العام بداية العام المقبل.
وبين الناصر لـ"الغد"، أن لجنة شكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، وعضوية كل من وزيري العدل والشؤون القانونية ورئيسي ديواني الخدمة المدنية والتشريع والرأي، لإعداد النظام، لكنها لم تنه أعمالها، متريثا في التعليق على أي ملامح حوله لحين انتهاء أعمالها.
غير أن مصدرا مطلعا، كشف لـ"الغد" أن النظام سيكون معنيا بعمليات التعيين والترقية والترفيعات، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حوارات قبل إقراره.
ولفت، الى انه سيجري استحداث وحدة لتطوير الموارد البشرية في كل وزارة، بحيث تدمج مع دائرة الموارد البشرية يرأسها الأمين العام للوزارة.
وبين المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن النظام الجديد سيعمل على منظومة الموارد البشرية واحتياجاتها، وتقييم الكفايات، وتحديد الوظائف المطلوبة في القطاع العام ليتمكن من القيام بواجبه، إلى جانب ترجمة هذه المحاور في التشريعات.
كما سيكون هناك آلية لتحديد الوظائف ووصفها ودور ذلك في تقييم الوظيفة ويحدد راتبها، بناء عليها، واختيار شاغلها بناء على الجدارة والكفاءة، ومتطلبات الوظيفة.
واضاف: أن الأمان الوظيفي سيكون مقروناً بالتميّز في الأداء، مؤكدا أن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية سيضمن حقوق الموظفين المالية ممن تم تعيينهم قبل نهاية العام الحالي وبخلاف ذلك سيكون نظام الموارد البشرية الجديد هو المظلّة لكل من يتم تعيينه بعد ذلك التاريخ.

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