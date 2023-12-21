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الدوري الشامل لحقوق الإنسان: توصيات للحد من الزواج المبكر

12/21/2023 2:24:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان- نشرت صفحة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، التقرير الوطني للمملكة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للدورة الرابعة للعام المقبل، متضمنا الأطر العامة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الثالث لعام 2018 والبالغ عددها 149 توصية، فيما لم يتطرق التقرير إلى التوصيات التي لم يتم إنجازها.
وأعد التقرير الوطني، اللجنة الأردنية الدائمة لحقوق الإنسان المؤلفة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة، وذلك عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 5\1 و16\21.
وركز التقرير على حجم المنجز عبر الأعوام 2018-2023 في الإطار القانوني والإستراتيجي لحماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان والتشريعات المعدلة والمستحدثة، وعلى خطط رؤية تحديث القطاع العام والاقتصادي والمنظومة السياسية للأعوام 2022-2033 وحزمة الإستراتيجيات الأخرى في الحقوق المختلفة.
وتناول التقرير التوصيات المقدمة للأردن والرد عليها في الأطر العامة عبر الإجراءات والسياسات المستحدثة، في السياقات العامة لتلك التوصيات في غالبية الردود.
ولم يتطرق التقرير للآثار الناجمة عن إنفاذ التوصيات بشكل محدد، أو كيفية معالجة الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في مختلف المجالات، أو الإشارة إلى الإحصائيات المتعلقة بها، كحالات العنف ضد النساء أو قضايا الأحداث أو التوقيف أو حجز الحرية أو الادعاءات بالتعذيب، أو القضايا المسجلة في هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر، باستثناء بعض القضايا التي تم الإشارة إلى نسب متعلقة بها بشكل محدود.
في الأثناء، نوه التقرير باعتماد سلسلة من السياسات والإجراءات العملية في الحد من الزواج المبكر، أهمها إقرار تعليمات معدلة للاستثناءات لحالات الزواج المبكر، مع التأكيد على أن هناك مراجعة مستمرة لها، وكذلك ومحاربة التمييز ضد المرأة وخطط منع الاتجار بالبشر وإستراتيجيات قطاع العدالة للأعوام 2022-2026 وعدالة الأحداث وخطة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير قانون العمل وتضمينه للتحرش وتطوير قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها، ولجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الإستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 .
ومن أبرز الإجراءات العملية التي أشار لها التقرير، تعديل قانون العمل لجهة منع التمييز في الأجور بين الذكور والإناث، وإقرار إجازة الأبوة وإدخال مفهوم العمل المرن، وقرار إلزام تحويل أجور المعلمات الكترونيا.
وفي ملف التعذيب على سبيل المثال أشار التقرير إلى أنه تمت مراجعة الدليل الاسترشادي لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها، الموجه للمدعين العامين، والاستمرار في التدريب المتخصص حول آليات التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها.
وفي بند حرية التعبير والرأي، تطرق التقرير إلى التشريعات النافذة في هذا المجال فقط، فيما أشار إلى أن ملف الاتجار بالبشر شهد تشديد العقوبة في قانون منع الاتجار بالبشر، وفي ملف الجمعيات وتأليفها، لم يتم التطرق إلى المطالبات المتعلقة بالقيود على القانون التي تدعو لها الأوساط الحقوقية .
وفي قضايا الاحتجاز والتوقيف، تطرق التقرير إلى جملة من الإجراءات الفنية، مثل وضع لوحات إرشادية داخل أماكن الاحتجاز والواجبات خلال فترة الاحتجاز، وإصدار دليل عمل لجميع مراكز الاحتجاز وتعميمه على كافة وحدات الأمن العام .
وأفرد التقرير فقرات عدة حول التطورات الحاصلة والمؤثرة في تطوير عمل المحاكم والقضاء وتعزيز العدالة الجنائية والمحاكم الشرعية، وحزمة الأنظمة التي تم استحداثها وتعديلها خاصة في مجال العقوبات البديلة والعقوبات غير السالبة للحرية وازدياد نسبة حالات الانتفاع من المساعدة القانونية بنسبة 10 % في الأعوام 2019 و2020 و2021.
ومن التحديات التي أدرجها التقرير، بشكل مقتضب بخلاف التقارير السابقة التي قسمت التحديات ضمن محاور موسعة، الحاجة إلى توفير بنك معلومات يشمل إحصاءات وبيانات حول حالة حقوق الإنسان في البلاد وتعزيز بناء القدرات، وما قال إنه محدودية الموارد المالية لتقديم خدمات متكاملة في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، والحاجة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم برامج الرعاية اللاحقة، والحاجة لتطوير القدرات الفنية للمؤسسات، إضافة إلى كلف التعامل مع التغير المناخي والأمن الغذائي.
وربط التقرير بين عدم وجود حل للقضية الفلسطينية وزيادة أعباء اللجوء السوري كما في التقارير السابقة، وبين زيادة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وقال إن "تحدي أعباء اللجوء يزيد الضغط على البنى التحتية، في حين رأى بأن عدم وجود حل للقضية الفلسطينية للآن، "يسهم في زيادة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المملكة"، مؤكدا على ضرورة استمرار المجتمع الدولي بذل جهوده لحل القضية الفلسطينية.
ومن المقرر مناقشة التقرير في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير ) المقبل.

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