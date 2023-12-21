حريق ضخم بـمستودعات البكس في حسبة إربد (فيديو)

حريق ضخم بـمستودعات البكس في حسبة إربد (فيديو)
التاريخ
12/21/2023 2:22:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحمد التميمي
اندلع حريق مساء اليوم
الخميس، في مستودعات
البكس بجانب حسبة إربد، وبالقرب من مجمع الغور الجديد في مدينة إربد.
ولم ينتج عن الحريق أي
إصابات، فيما جرى العمل على إخماده من قبل كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية،
وبوشرت التحقيقات بالحادثة.
MENAFN21122023000072011014ID1107643696
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.