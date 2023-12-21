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حريق ضخم بـمستودعات البكس في حسبة إربد (فيديو)

12/21/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي

اندلع حريق مساء اليوم الخميس، في مستودعات البكس بجانب حسبة إربد، وبالقرب من مجمع الغور الجديد في مدينة إربد.

ولم ينتج عن الحريق أي إصابات، فيما جرى العمل على إخماده من قبل كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، وبوشرت التحقيقات بالحادثة.

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