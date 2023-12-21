Friday, 22 December 2023 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


88 مشروعا لمجلس محافظة العقبة أنجزت بنسبة 75%

12/21/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت موازنة 88 مشروعا كانت على أجندة مجلس محافظة العقبة للسنة الماليه 2023 حوالي 8.5 مليون دينار استهدفت 23 قطاعا، أنجز منها 65 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المتعثرة 23 ونسبة إنجاز للمشاريع بلغت 75%.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز خلال اجتماع لمناقشة أبرز المشاريع المنجزة في مدينة العقبة السياحية، أهمية العلاقة التشاركية بين السلطة ومجلس المحافظة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في محافظة العقبة.

وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك في وضع الأولويات للمشاريع المنفذة من قبل المجلس وإنجاز المشاريع التنموية وبما يسهم في تحقيق التكاملية في العمل وخدمة مصلحة المواطنين في محافظة العقبة، مؤكدا على الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة أبناء المحافظة من خلال المشاريع النوعية التي تستهدف كافة القطاعات في العقبة.
محافظ العقبة خالد الحجاج، أشاد بالتعاون والتنسيق بين المجلسين في المجالات كافة ما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة، مؤكدا ضرورة دعم وتأهيل قطاع الريادة، ومتابعة احتياجات جميع المناطق خصوصا التنموية منها، والنهوض بالعقبة سياحيا وتجاريا ولوجستيا عالميا.
وأكد الحجاج استعداد المجلس التنفيذي ليكون داعما لمجلس المحافظة بهدف تحقيق المصلحة العامة، لافتا الى أن المحافظة تشهد نهضة تنموية أدت إلى تطور في الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل العقبة منطقة اقتصادية واستثمارية تحقق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس عماد عمرو، أن إقرار الموازنة للعام 2023 أسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مشيرا الى استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع وبما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة والتنمية في المحافظة.

وقال، إن المجلس أخذ وقتا كافيا في دراسة المشاريع وتحليلها واختيارها بالتشاور مع الجهات المعنية لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين، مشيرا الى أن الموازنة غطت أكثر من (23) قطاعا، مع التركيز على قطاعات الأشغال والسياحة والصحة والتربية والتعليم والمياه والشباب والأوقاف والزراعة والتنمية الإجتماعية.
وأضاف، إن المجلس يتبنى مختلفة لموازنة هذا العام والعام المقبل من خلال التركيز على الريادة والتعليم والشباب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية.
وبين عمرو أن نسبة الإنجاز بالمشاريع للعام الحالي تجاوزت 75%، لافتا النظر إلى الشراكة مع مؤسسات مثل مؤسسة سمو ولي العهد، ونهر الأردن، والبرنامج الوطني للتشغيل والتدريب تكللت مشاريعها بنسب إنجاز بلغت 100%.
وعرض عمرو لأبرز المشاريع المدرجة في الموازنة للعام المقبل ومن أبرزها: تسليم مركز صحي العقبة الشامل في منطقة الخامسة بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليون دينار ودعم المستشفى الميداني، واستكمال ملعب وادي رم، ودعم الأندية الرياضية، وإنشاء حديقتين في الكرامة وأخرى في منطقة التاسعة، إلى جانب فتح وتعبيد العديد من الطرق، والبدء في إنشاء سكن للطالبات في الجامعة الأردنية.

MENAFN21122023000072011014ID1107643695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث