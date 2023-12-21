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المساعفة يتفقد أقسام المديرية

12/21/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قام مدير التربية والتعليم للواء الجيزة احمد عمر المساعفة بجولة تفقدية لاقسام المديرية.

وخلال لقاء المساعفة كادر المديرية وجه حديثه عن العمل العام واهميته وما ينبثق منها من مسؤليه لخدمة الوطن وتنسيق العمل بين الأقسام والمدارس في الواء ، وأهمية التشاركية في العمل ،والعمل بروح الفريق الواحد.

واكد المساعفة على توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بما يخص العمل المؤسسي والتربوي ،والرسالة السامية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل الوصول إلى جيل واعي يحمل المسؤلية.

وشكر المساعفة جميع الكادر على تحمل ضغط العمل وتذليل الصعوبات الذي يعود نفعه إلى الطلبة

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