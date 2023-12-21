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طلبة مدرسة ظهرة الرمل الأساسية.. معاناة البعد ونظام الفترتين

12/21/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديرعلا – "الطريق طويل ومتعب وأحيانا أصل منزلي قبيل مغيب الشمس"، كلمات أوجز فيها الطالب أحمد معاناته اليومية، جراء اضطراره لقطع مسافة طويلة لحين الوصول الى مدرسته التي تعمل بنظام الفترتين الصباحي والمسائي وعودته إلى منزله.
أحمد، كغيره من الأطفال في الصفوف الأولى، يتعرضون لمخاطر جمة، أثناء رحلة ذهابهم وإيابهم للمدرسة الأساسية في منطقة ظهرة الرمل جنوب لواء ديرعلا، فالأجواء الشتوية تشكل تحديا كبيرا لهم، ناهيك عن مخاطر الطريق وانتشار الكلاب الضالة.
معاناة طلبة المدرسة الذين يفوق عددهم 900 طالب وطالبة من مختلف الأعمار بدءا من رياض الأطفال وحتى الصف العاشر، لا توصف طوال العام نتيجة اكتظاظ الصفوف وقلة عدد الغرف الصفية وافتقارها للمكيفات صيفا، إضافة إلى قدم البناء الذي يزيد عمره على 40 عاما.
ويؤكد سالم غياض أحد أولياء الأمور، أن ازدياد عدد الطلبة في المدرسة دفع بإدارتها إلى اتباع نظام الفترتين الصباحي والمسائي، الأمر الذي تسبب بمعاناة كبيرة للطلبة الذكور في الصفوف الاولى الذين يضطرون إلى العودة لمنازلهم بوقت متأخر، لافتا إلى أن غالبية الطلبة يضطرون للسير لمسافات طويلة للوصول الى المدرسة كونها الوحيدة القريبة من التجمعات السكانية المنتشرة جنوب اللواء.
ويبين أن قلة من الأهالي من يستطيع إيصال أبنائهم بالسيارة كون معظمهم من ذوي الدخل المحدود ولا يملكون القدرة على تحمل تكالیف المواصلات اليومية والمصروف، والتي تصل إلى ثلاثة دنانير للطالب الواحد، لافتا إلى أن مشكلة الاكتظاظ دفعت عددا من الأهالي إلى نقل أبنائهم إلى مدارس المناطق المجاورة حرصا على تلقيهم تعليما أفضل.
ويرى أحمد التعمري، أن إرسال أبنائهم إلى مدارس بعيدة يكبدهم عناء ماديا ومعنويا، لأن غالبية السكان هم من ذوي الدخل المحدود ومداخيلهم لا تكفي لسد رمق العائلة، في حين أن اضطرار أطفالهم للبقاء حتى ساعات المساء بسبب نظام الدوام المسائي يعرضهم للمخاطر، مشيرا إلى أن الاتساع الجغرافي للمنطقة والذي رافقه تزايد سكاني يشكل ضغطا على مدارس المنطقة التي شيدت قبل عقود.
ويطالب الأهالي بضرورة إنشاء بناء مدرسي، وتوفير المزيد من الغرف الصفية وفتح صفوف للمرحلة الثانوية لضمان تلقي أبنائهم التعليم في بيئة آمنة.
ويوضح رئيس شبكة التطوير التربوي لمنطقة مثلث داميا علي البلاونة أن عدد طلاب مدرسة ظهرة الرمل الأساسية يقارب من ألف طالب وطالبة، منهم 750 طالبا وطالبة في الفترة الصباحية و250 طالبا في الفترة المسائية، لافتا إلى أن الأوضاع التعليمية في المدرسة ليست صحية في ظل الكثافة السكانية بالمنطقة، ما يجعلها تستقطب الطلبة من جميع المناطق الزراعية في جنوب اللواء إضافة ألى أبناء المنطقة.
ويبين أن البناء المدرسي قديم أنشئ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي وتم إضافة العديد من الغرف الصفية له، إلا أنه ما يزال غير قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة، مشيرا إلى أن الأوضاع داخل الغرف الصفية صعبة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مكيفات، في حين أن الأوضاع خلال الشتاء ليست أفضل حال لمئات الطلبة الذين ينتظمون على مقاعد الدراسة خلال الفترة المسائية.
ويضيف، أن غالبية الغرف الصفية في المدرسة مكتظة، إذ يتواجد في الغرفة الواحدة على الأقل 35 طالبا، وهو وضع لا يمكن معه توفير بيئة مناسبة لتلقي الطلبة تعليمهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الوضع مشابه خلال الفترة المسائية، إذ إن وقت الحصة يتراوح ما بين 30 – 35 دقيقة، وهو وقت غير كاف لحصول الطالب على التعليم الأفضل.
من جانبه، يؤكد عضو مجلس المحافظة عن منطقة معدي مطر أبودية أن الأوضاع في المدرسة سيئة فالبناء متهالك والغرف مكتظة وغير كافية لاستيعاب أعداد الطلبة والمعاناة تتملك الجميع سواء الطلبة أو ذويهم، لافتا إلى أن بعض الطلبة في الفترة الصباحية يضطرون للبقاء في المدرسة حتى انتهاء دوام الفترة المسائية لمرافقة إخوانهم.
وبين أنه يوجد في المدرسة أربعة صفوف رياض أطفال من دون مرافق صحية، ما يضطر الأطفال إلى مشاركة الكبار في دورات المياه، ناهيك عن عدم وجود مختبرات أو غرف لا منهجية لبقية الطلبة، موضحا أنه يوجد استياء عام من الأهالي حول الأوضاع التي يعيشها أبناؤهم الطلبة خصوصا ممن يقطنون في مناطق بعيدة والذي يعودون لمنازلهم قبيل غروب الشمس.
ويقول، "حاولنا مرارا من خلال موازنة مجلس المحافظة إضافة غرف صفية للمدرسة للحد من مشكلة الاكتظاظ وتم إقرارها سابقا إلا أنه جرى تحويل العطاء إلى مدارس أخرى أقل احتياجا"، مؤكدا توفر قطعة أرض تزيد على 10 دونمات يمكن لوزارة التربية البناء عليها وقد طالبنا بذلك مرارا، وحتى الآن لم نصل لنتيجة.
من جانبه، قال مصدر في مديرية تربية لواء ديرعلا، إن المديرية تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، مضيفا أن حل مشكلة الفترتين يتطلب إيجاد بناء مدرسي جديد أو إضافة غرف صفية تستوعب عدد طلبة الفترة المسائية، وهو أمر يتطلب توفير المخصصات اللازمة من موازنة مجلس المحافظة.
وبين أن المديرية وضعت هذه الاقتراحات ضمن مطالباتها على جدول موازنة العام الحالي إلا أنه لم يتم تخصيص مبالغ كافية لذلك، آملا أن يتم توفير المخصصات اللازمة لإضافة غرف صفية على موازنة 2024 للنهوض بالواقع التعليمي في المنطقة.
يذكر أن أحد طلبة المدرسة كان قد تعرض عام 2020 إلى إصابة نتيجة سقوط قصارة سقف إحدى الغرف الصفية، وجرى اتخاذ قرار آنذاك بإجراء صيانة شاملة لها.

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