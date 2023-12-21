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ملف طريق الطواحين بعجلون.. أسير ضعف المخصصات واستحالة تنفيذه على مراحل

12/21/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- وقع مشروع تأهيل طريق الطواحين بعجلون مجددا أسيرا بين عدم كفاية المخصصات لتنفيذه على مرحلة واحدة، واستحالة تجزئة التنفيذ على مدد طويلة، في وقت يشكل إبقاء الطريق على ما هو عليه، مخاطر على مستخدميه ومواجهتهم لمخاطر يومية، واحتمال تعرضهم لحوادث مميتة.
مرة أخرى، يتم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية للمشروع، مقابل تخصيص مبلغ نصف مليون دينار على موازنة مجلس المحافظة من أجل بدء طرح العطاء، بينما ترى جهات أخرى ومنها "الأشغال" استحالة البدء بالمشروع بمخصصات غير كافية، لأن ذلك يعني تنفيذه على مراحل حسب توفر مخصصات جديدة، ومن غير المقبول إبقاء الطريق تحت أعمال تأهيل لمدة طويلة غير معلومة قد تمتد لسنوات.
ويشكل الطريق معاناة وكابوسا يراود السكان ومرتاديه منذ عقدين لضيقه وكثرة منعطفاته التي شهدت عشرات الحوادث القاتلة، معربين عن أملهم بأن يتم تنفيذه خلال العام المقبل بعد أن أعلن مجلس المحافظة عن تخصيص مبالغ لهذه الغاية، وأن لا يتعثر المشروع مرة أخرى كما حصل قبل 5 أعوام، حينما عاد مليون دينار خصصها المجلس للموازنة العامة لتأخر طرح العطاء.
هذه المخاوف أعقبت تأكيدات مجلس المحافظة بأنه تم الانتهاء من الدراسة الفنية لإعادة تأهيل طريق وادي الطواحين الواصل ما بين مدينتي عجلون وكفرنجة، سيما وأن المبلغ الذي تم تخصيصه لا يشكل سوى ربع المبلغ الإجمالي المقدر لإنجاز الطريق، ما دفع السكان للمطالبة بضرورة توفير المخصصات المقدرة للطريق بزهاء 2،5 مليون دينار دفعة واحدة لضمان إنجاز العمل كما هو مطلوب، وإنهاء معاناتهم.
وتؤكد مصادر في الأشغال أن تخصيص المبلغ على دفعات ومن مخصصات مجلس المحافظة، ربما سيؤخر العمل وربما يمنع البدء به من الأصل، نظرا لوجود الكثير من العوائق والحاجة إلى الاستملاكات، مشيرة إلى أن تخصيص نصف مليون دينار على موازنة العام المقبل غير كاف، ما يستدعي تأمين كامل المخصصات أو الحصول على منحة.
ويقول الناشط أبو هاشم بني نصر إن هذه المخصصات والبالغة 550 ألف دينار والتي أعلن مجلس المحافظة عن تخصيصها للطريق على موازنة العام المقبل 2024، لا تشكل سوى ربع ما يحتاجه الطريق لإعادة تأهيله بالكامل على مرحلة واحدة، مؤكدا أنه لا يمكن إغلاقه وتنفيذه على مراحل تستغرق عدة سنوات، ما يستدعي توفير مخصصاته مرة واحدة أو الحصول على منحة لتنفيذه دفعة واحدة.
ويخشى المواطن سمير الصمادي أن تذهب هذه الدراسة والمخصصات الأولية للطريق من دون المباشرة به، خصوصا وأنها بالكاد تكفي لإزالة العوائق ودفع استملاكات، ما سيعيد للأذهان ما حصل لمشروع تأهيل طريق الطواحين بعجلون قبل 5 أعوام، وتكرار السيناريو وذهاب المخصصات، على غرار ما حدث عام 2018، حينما عاد مبلغ مليون دينار للموازنة العامة، كانت قد خصصت للطريق من دون أن تطرح عطاءات تنفيذه.
ويقول عضو مجلس المحافظة أحمد فريحات إن مطلب تأهيل وتوسعة طريق الطواحين والحد من خطورته، بات مطلبا ملحا للسكان، ويتخوفون من عدم تحقيقه في ظل ما يشهدونه من عراقيل تعيق طرح العطاءات، وتأخر التنفيذ، لافتا إلى أن الكلفة التقديرية لإعادة إنشاء الطريق قد تصل إلى 3 ملايين دينار.
وزاد أن تنفيذه على مراحل سيتسبب بإغلاق الطريق لعدة سنوات، وسيبقيه مرهونا بتوفر المخصصات لكل مرحلة، ما قد يتسبب بتعثره، ما يستدعي طرق أبواب أخرى لتأمين المخصصات عن طريق توفير منحة.
ويقول محمد عنانبة إن هناك الكثير من المقاطع الوعرة والصخرية والتي سترفع من كلفة إنشاء الطريق بمواصفات جيدة تتلاءم وكثافة السير على هذا الطريق الحيوي والسياحي، داعيا الجهات المعنية إلى توفير مخصصات كافية، أو البحث عن منحة لإنشائه خلال مدة لا تزيد على العام.
وأكد أن الطريق بواقعه الضيق والمتعرج، سيبقى يشكل حالة من الرعب والقلق الدائم لكل عابر له، ويشكل تهديدا لسلامتهم، ما يتطلب تدخلا فوريا من الجهات المعنية، كمجلس المحافظة والأشغال وتوفير كامل المخصصات، لا سيما وأنه يشهد مرور آلاف المركبات يوميا، ويمر بمنطقة سياحية تعد وجهة مفضلة للمتنزهين.
يشار إلى أن الطريق يعد الأخطر في محافظة عجلون، وما يزال على حاله بلا توسعة أو إعادة تأهيل منذ 20 عاما، رغم دراسات ووعود عديدة بتأهيله لم تنفذ.
وتكمن خطورة الطريق في ضيق سعته، وكثرة منعطفاته، واستمرار انهيار أجزاء منه خلال مواسم الأمطار، وتردي بنيته، وحاجته المستمرة للصيانة.
من جهته، أكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور، الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية الخاصة بالطريق، لافتا إلى حاجة الطريق لإعادة إنشاء بمواصفات فنية جيدة.
وأقر بأن حجم المخصصات التي حددها مجلس المحافظة والبالغة 550 ألف دينار غير كافية وتحتاج إلى توفير ضعفي المبلغ سواء من مخصصات المجلس أو عبر منحة، لضمان البدء بالمشروع، وعدم تأخر الإنجاز، وإغلاق الطريق لعدة سنوات، وهو ما يعد غير ممكن.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن المجلس سيسعى بكل جهد ممكن لإنهاء مشكلة طريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة، لافتا الى أنه تم تخصيص مبلغ 550 ألف دينار من ضمن موازنة المجلس للعام المقبل للبدء بتوسعة وتعبيد هذا الطريق بعد إنجاز الدراسة، مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى أن الطريق بحاجة إلى أكثر من 2 مليون دينار لإعادة تأهيله بشكل كامل.
وأكد أن المجلس سيسعى بكل إمكاناته للحصول على منحة للاستمرار بأعمال الطريق من دون توقف، كما أن المجلس سيكون على استعداد في السنوات القادمة لتوفير مخصصات أخرى لاستكمال كل ما قد يحتاجه الطريق من أعمال.
يذكر أن مجلس محافظة عجلون أقر مؤخرا موازنة العام المقبل والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار لتنفيذ 106 مشاريع.
واستحوذ قطاع الأشغال على النسبة الأكبر من موازنة المجلس للعام المقبل بواقع 2 مليون و865 ألف دينار لتنفيذ 22 مشروعا في كافة مناطق المحافظة.
إلى ذلك، وخلال جلسة عقدها المجلس مؤخرا لمناقشة نسب الإنجاز، أكد أعضاؤه ضرورة بدء العمل في هذا الطريق بأقرب وقت ممكن بعد انتهاء الدراسات الخاصة بالطريق.
كما عرض رئيس وأعضاء المجلس نسب الإنجاز في مشاريع المجلس المختلفة في كافة القطاعات، حيث تراوحت نسب الإنجاز من قطاع لآخر، بحيث ظهر أنها كانت كبيرة وتجاوزت حاجز الـ 80 % في قطاعات الأشغال والآثار والأوقاف والصحة والبيئة والتدريب المهني والثقافة والتنمية الإجتماعية والداخلية والإدارة المحلية، فيما لم تتجاوز نسب الإنجاز في قطاعات الشباب والتربية والزراعة والسياحة حاجز الـ 50 %، بسبب تعثر تنفيذ مشاريع حيوية كبيرة كبناء مدارس وإضافات غرف صفية في قطاع التربية، إضافة إلى تعثر بناء مدرجات في مجمع عجلون الرياضي وبناء مركز شباب عبين عبلين وإنشاء ملاعب خماسية في بعض مناطق المحافظة.
وتبين خلال النقاش أن قطاع السياحة الذي خصص له مبلغ 200 ألف دينار لم ينفذ مشروع توسعة مدخل قلعة عجلون الذي خصص له مبلغ 100 ألف دينار، كما أنه لم ينفذ أيضا مشروع إعادة تأهيل منطقة زقيق الذي خصص له مبلغ 50 ألف دينار.
كما ناقش مجلس المحافظة عددا من القضايا الأخرى وخاصة في مجال استمرار أزمة المياه الخانقة في بعض مناطق المحافظة ومشاريع مجلس المحافظة في هذا القطاع، حيث قرر المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية المهمة بحضور مدير مياه عجلون وكافة المعنيين.
كما ناقش المجلس استمرار مشكلة تجمع المياه عند منطقة مثلث عبين، حيث أكد رئيس وأعضاء المجلس استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء هذه المشكلة القديمة الجديدة.
وعرض المجلس أفضل الطرق لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تم إحالة عطاءاتها في كافة القطاعات، وضرورة أن تنفذ بأعلى المواصفات، خاصة في مشاريع الطرق الرئيسة والزراعية.

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