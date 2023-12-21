Friday, 22 December 2023 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرامكو السعودية تكرّم المصنّعين المساهمين في تمكين جودة الصناعة المحلية - جريدة الوطن السعودية

12/21/2023 2:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّمت أرامكو السعودية اليوم، عددًا من المصانع المحلية لدورها البارز في مساندة أعمال الشركة من خلال تقديم أفضل المنتجات من فئتها من حيث الجودة، وذلك خلال الحفل الذي نظّمته إدارة التفتيش في الخدمات الهندسية بمدينة الظهران.
وتهدف أرامكو السعودية من خلال التكريم إلى تعزيز المنافسة البنّاءة بين شركات التصنيع المحلية، وتمكين ثقافة الجودة في الصناعة حيث كرّمت الشركة على مدى ستة أعوام متتالية المصنّعين المحليين الذين تتصف منتجاتهم بالجودة العالية، وتقديم الخدمات المتميّزة، وتتبنّى منشآتهم السعودة على نطاق واسع.
وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية، الأستاذ خالد يحيى القحطاني: "يعبّر هذا التكريم عن تقديرنا للجهود التي تبذلها هذه المنشآت الوطنية لتعزيز القاعدة الصناعية بالمملكة، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، كما نفخر بالدور الذي تؤديه مؤسساتنا الوطنية في سبيل تحسين مجال الممارسات التجارية والمنافسة على النمو والتطور، ونثمّن أعمالها التي تُسهم في تمكين سلاسل الإمداد المحلية الموثوقة، والمساعدة في تحقيق الرؤية الوطنية المنشودة بجعل شعار (صُنع في السعودية) معيارًا عالميًا للتميّز. كما نشيد بالجهود المبذولة من هذه الشركات لمساعدتنا في تحقيق طموحنا للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الأعمال التي نملكها ونديرها بالكامل بحلول عام 2050".
وعبّر الفائزون بجوائز الجودة لعام 2023م عن فخرهم بهذه الجائزة المرموقة التي تعزّز استمراريتهم في تطوير أدائهم لتحسين جودة التصنيع. وضمّت الجهات المصنِّعة التي تم تكريمها ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: الشركات الكبرى المصنّعة:
المركز الأول: شركة مصنع آسيا للصلب المحدودة.
المركز الثاني: شركة بتروناش العربية المحدودة.
المركز الثالث: الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية.
المركز الرابع: شركة كاميرون الرشيد المحدودة.
المركز الخامس: الشركة العالمية للأنابيب.
المستوى الثاني: الشركات المصنّعة الصغيرة والمتوسطة:
المركز الأول: مصنع الصمامات الصناعية.
المركز الثاني: الشركة السعودية لصناعة الصمامات.
المركز الثالث: الشركة العربية للأنابيب.
المركز الرابع: شركة محولات الطاقة السعودية.
المركز الخامس: شركة فلوسيرف أباحسين المحدودة.
المستوى الثالث: أفضل أداء محسّن للجودة:
شركة فالوريك العربية السعودية.
شركة إنماء لتصنيع الحديد المحدودة.

MENAFN21122023000089011017ID1107643689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث