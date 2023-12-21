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أسعار الأرز تسجل أعلى ارتفاع في 15 عاما

12/21/2023 2:17:27 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً وسط مخاوف متزايدة من تقليص إمدادات الحبوب التي تعتبر غذاءً أساسياً للمليارات في العالم. وارتفع سعر الأرز الأبيض التايلاندي بنسبة 5 %، وهو معيار آسيوي، بنسبة 2.5 % مقارنة بالأسبوع الماضي ليصل إلى 650 دولارًا أمريكيًا للطن، وفقًا لجمعية مصدري الأرز التايلاندي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.
قيود على صادرات الهند
وبدأت الأسعار بالارتفاع في أوائل أغسطس الماضي عقب القيود الشاملة على الصادرات من أكبر شركات الشحن في الهند ومع تهديد الطقس الجاف للمحصول التايلاندي، وبعد التراجع خلال سبتمبر وأكتوبر، تسارعت المكاسب في نوفمبر، وهذا من شأنه أن يبقي تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً في الأشهر المقبلة، وخاصة في البلدان التي تعتمد على الأرز مثل الفلبين. وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنحو 12 % سنويا في العامين الماضيين.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تؤدي فيه ظاهرة النينيو، التي تتسبب في جفاف المحاصيل في جميع أنحاء آسيا، إلى خفض إنتاج الأرز التايلاندي بنحو 6 % في الفترة 2023-2024.

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