أسعار الأرز تسجل أعلى ارتفاع في 15 عاما

(MENAFN
- Al Watan) وصلت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً وسط مخاوف متزايدة من تقليص إمدادات الحبوب التي تعتبر غذاءً أساسياً للمليارات في العالم. وارتفع سعر الأرز الأبيض التايلاندي بنسبة 5 %، وهو معيار آسيوي، بنسبة 2.5 % مقارنة بالأسبوع الماضي ليصل إلى 650 دولارًا أمريكيًا للطن، وفقًا لجمعية مصدري الأرز التايلاندي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.
قيود على صادرات الهند
وبدأت الأسعار بالارتفاع في أوائل أغسطس الماضي عقب القيود الشاملة على الصادرات من أكبر شركات الشحن في الهند ومع تهديد الطقس الجاف للمحصول التايلاندي، وبعد التراجع خلال سبتمبر وأكتوبر، تسارعت المكاسب في نوفمبر، وهذا من شأنه أن يبقي تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً في الأشهر المقبلة، وخاصة في البلدان التي تعتمد على الأرز مثل الفلبين. وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنحو 12 % سنويا في العامين الماضيين.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تؤدي فيه ظاهرة النينيو، التي تتسبب في جفاف المحاصيل في جميع أنحاء آسيا، إلى خفض إنتاج الأرز التايلاندي بنحو 6 % في الفترة 2023-2024.
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