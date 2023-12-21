102 مترشحاً لانتخابات غرفة الرياض منهم رجل أعمال خليجي و 14 سيدة أعمال

(MENAFN
- Al Watan) أوضحت وزارة التجارة أن عدد المتقدمين بطلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض للدورة (1445هـ_1449هـ) بلغ 102 منهم رجل أعمال خليجي و14 سيدة أعمال، بعد انتهاء فترة التقدم بطلبات الترشح لانتخابات الغرفة.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض قد أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة اعتباراً من يوم الخميس 16-5-1445هـ الموافق 30-11-2023م، ولمدة 20 يوماً.
وستقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بتدقيق طلبات الترشح والتأكد من استيفاءها للشروط الواجب توافرها في المترشحين وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، وإعلان القائمة النهائية للمترشحين خلال الأيام القادمة، ومن ثم الإعلان عن موعد إجراء انتخابات الغرفة.
وحدد نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، عدداً من الشروط الواجب توافرها في المترشحين، التي من أبرزها: أن يكون للمترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن (10) سنوات، ولا تقل عن (5) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وقيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، ومسدداً اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى، وأيضاً ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه وأجاز النظام أن يترشح للعضوية مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين في الشركة، قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة، كما أجاز النظام لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف.
MENAFN21122023000089011017ID1107643648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.