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102 مترشحاً لانتخابات غرفة الرياض منهم رجل أعمال خليجي و 14 سيدة أعمال

12/21/2023 2:17:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت وزارة التجارة أن عدد المتقدمين بطلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض للدورة (1445هـ_1449هـ) بلغ 102 منهم رجل أعمال خليجي و14 سيدة أعمال، بعد انتهاء فترة التقدم بطلبات الترشح لانتخابات الغرفة.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض قد أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة اعتباراً من يوم الخميس 16-5-1445هـ الموافق 30-11-2023م، ولمدة 20 يوماً.
وستقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بتدقيق طلبات الترشح والتأكد من استيفاءها للشروط الواجب توافرها في المترشحين وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، وإعلان القائمة النهائية للمترشحين خلال الأيام القادمة، ومن ثم الإعلان عن موعد إجراء انتخابات الغرفة.
وحدد نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، عدداً من الشروط الواجب توافرها في المترشحين، التي من أبرزها: أن يكون للمترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن (10) سنوات، ولا تقل عن (5) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وقيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، ومسدداً اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى، وأيضاً ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه وأجاز النظام أن يترشح للعضوية مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين في الشركة، قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة، كما أجاز النظام لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف.

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