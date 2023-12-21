متحور JN.1 لا يثير القلق وانتشاره غير مفاجئ

MENAFN - Al Watan) أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) عدم وجود مخاطر أو تحذيرات من وباء جديد أو وجود ما يستدعي القلق أو تطبيق إجراءات مشددة بعد إعلانها عن رصد المتحور JN.1 محلياً، بنسبة 36٪.وحول ماهيّة هذا المتحور وهل يوجد فيه اختلاف عن المتحورات الأخرى من ناحية الأعراض أو شدتها فقد أوضح أستاذ علم الفيروسات السريري بجامعة نجران الدكتور أحمد الشهري لـ"الوطن"أن متحور JN.1 ينتمي للمتحور الفرعي BA.2.86 المنحدر في الأصل من متحور "أوميكرون" الأصلي المسبب لمرض كوفيد-19 وتم رصده بوضوح في النصف الأول من شهر نوفمبر الفائت.و تم تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام من قبل منظمة الصحة العالمية لرصد سرعة انتشاره بين مجتمعات بعض العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وغيرها.

*سرعة غير مفاجئة

أما حول انتشاره بطريقة سريعة بيّن الشهري أن سرعة انتشار المتحور الحالي يعتبر حدثاً غير مفاجئ إلى حد كبير للعديد من هيئات الصحة العامة وقد سبقه إلى ذلك متحورات متفرعة من أوميكرون وفي مقدمتها متحور EG.5.

وأكد الشهري أن انتشار متحور JN.1 بين الحالات المصابة بنسبة تتجاوز 30٪ على المستوى المحلي وضعف الطلب على خدمات العناية الحرجة حسب المفهوم من تصريح هيئة الصحة العامة (وقاية) بالأمس يعطي عدة اشارات مطمئنة للمجتمع "في الوقت الراهن" ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1- سرعة انتشار متحور JN.1 لا ترتبط بالإصابة بأعراض مرضية هامة وغير مألوفة سابقاً.

2- احتمالية أن أغلب الحالات المصابة مستقبلاً ستعاني من أعراض مرضية حدتها خفيفة إلى متوسطة ودون مستوى الأعراض الخطيرة والحرجة.

3- نجاعة المناعة المجتمعية المكتسبة من لقاحات كورونا لا زالت قائمة إلى حد مقبول.

4- لا يوجد رصد لوباء جديد وإنما يحتمل مستقبلاً أن يكون متحور JN.1 السائد بقوة مقارنة بمتحورات BA.2.86 الأخرى.



* شدة الأعراض

أشار الشهري إلى أن مستوى الأعراض المرضية يتأثر كثيرا بمستوى مناعة الشخص ومستوى صحته العام أكثر من نوع المتحور الذي يصاب به ولذلك لا يصح تعميم الأعراض الخطيرة إن رصدت في بعض الحالات على أنها أعراض سائدة كما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي.

تابع الشهري بحسب لوحة البيانات الوبائية العالمية فإن معدل الإصابات والوفيات عند أقل مستوياته مقارنة بالموجات الوبائية المؤثرة في السنتين الماضية وتقييم المخاطر الأولي لازال عند المستوى المنخفض ونوه الشهري بضرورة القيام بالدور المسؤول في مكافحة الشائعات والمعلومات الخاطئة وأقلها أخذ المستجدات حول أبعاد متحور JN.1 من المصادر الرسمية الموثوقة.