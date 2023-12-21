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الوثائق والمحفوظات يعدل لائحة الإتلاف

12/21/2023 2:17:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن موافقة هيئة المركز على تعديل لائحة إتلاف الوثائق الصادرة بالأمر السامي الكريم بتاريخ 21 /7/ 1416هـ لكي تتواءم مع المستجدات في مجال الأرشفة.
وشملت التعديلات قيام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإنشاء معمل يرتبط إدارياً به يسمى "معمل إتلاف الوثائق المركزي" وله إنشاء فروع للمعمل حسب الحاجة، حيث يهدف هذا المعمل إلى تعزيز أمن الوثائق وضمان تنفيذ عمليات الإتلاف بدقة وسرية متكاملة، والتأكد من عدم تسرب الوثائق والمساس بمصلحة الدولة أو مصالح الأفراد، والتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية في إتلاف الوثائق, بالإضافة إلى تخفيض التكلفة المالية لعملية إتلاف الوثائق على الأجهزة الحكومية.
كما سيسهم المعمل في توفير طابع السرية والخصوصية لجميع الأجهزة الحكومية أثناء تنفيذ عملية الإتلاف والاستفادة من المواد الأولية للأوعية المتلفة، وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية والأوامر والتعليمات ذات الصلة.
وتضمنت التعديلات قيام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتجهيز معمل إتلاف الوثائق المركزي بأجهزة إتلاف، وسيارات متنقلة مجهزة لإتلاف الوثائق الورقية ووسائط التخزين في مقر الجهاز الحكومي، حسب المعايير العالمية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل غير مكشوفة، لنقل الوثائق الورقية ووسائط التخزين من الأجهزة الحكومية لمقر معمل إتلاف الوثائق المركزي، بحيث تتم عملية النقل بطريقة آمنة يراعى فيها سرية وخصوصية المحتوى.

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