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العدل تعتمد تصنيف درجة الدبلوم العالي في الدراسات القضائية

12/21/2023 2:17:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة العدل، ممثلة في مركز التدريب العدلي، اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصنيف درجة الدبلوم العالي بعد درجة البكالوريوس في الدراسات القضائية من المركز، ومنح الحاصل عليه درجتين إضافيتين ممن يشغل المرتبة العاشرة فما دون ضمن سلم رواتب الموظفين، وإضافته في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بإطلاق الدبلوم العالي في الدراسات القضائية لتأهيل الملازمين القضائيين.
ويقدم الدبلوم العالي تدريباً متخصصاً في العلوم القضائية والقانونية، ويجمع بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية العملية؛ وذلك وفق أحدث التطورات في التشريعات السارية في المملكة، وبالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في المجال القضائي والقانوني.

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