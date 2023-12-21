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وزارة الخارجية تنظم لسفراء الدول المعتمدين لدى السعودية زيارة إلى العُلا

12/21/2023 2:17:27 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت وزارة الخارجية لسفراء الدول المعتمدين لدى المملكة وعائلاتهم، يوم أمس ، زيارة إلى محافظة العلا والمناطق الأثرية فيها، رافقهم خلال الزيارة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري.
وتجول السفراء في منطقة الحِجر، والذي يعد أول موقع تاريخي في المملكة يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، حيث استمعوا لشرح تعريفي عن مجموعة قصر البنت وقصر الفريد، كما شملت الزيارة مسرح مرايا، والذي يُعد أكبر مبنى مكسو بالمرايا في العالم.

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