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بتوجيه من ولي العهد .. وزير الدفاع يصل إلى لندن في زيارةٍ رسمية

12/21/2023 2:17:27 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية؛ وذلك بناءً على توجيه من ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وسيلتقي وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من المسؤولين البريطانيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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