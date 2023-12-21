بتوجيه من ولي العهد .. وزير الدفاع يصل إلى لندن في زيارةٍ رسمية

(MENAFN
- Al Watan) وصل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية؛ وذلك بناءً على توجيه من ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وسيلتقي وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من المسؤولين البريطانيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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