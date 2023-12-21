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تعليم عسير يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي

12/21/2023 2:17:27 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفى نحو 250 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 1250 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وإداراتها وأقسامها ومكاتبها، باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار العربية: لغة الشعر والفنون.
وأكد مدير عام التعليم فهد عقالا، أن ‏اللغة العربية لغة شامخة عبر السنين، فريدة ببنائها، زاخرة بمعانيها، تتوهج من دون ضعف، رسم بها الشعراء لوحات من الفن الفريد، مشيرا إلى أن الاحتفاء يأتي تأكيدًا على أنها مصدر إلهام لكثير من الشعراء في العالم، ويجسد اختيار عنوان هذا العام "العربية: لغة الشعر والفنون" ما للغة العربية من تأثير كبير على الفن والأدب وما تتميز به من جماليات في شتى الفنون، متطلعا إلى إظهار قيمة اللغة العربية وتوظيفها في مدارسنا بأسلوب شيّق يحفّز الطلاب والطالبات على محبتها، وغرس قيمها ومفاهيمها وحبها في نفوس الطلبة والناشئة، لافتا إلى ضرورة استشعار أهمية اللغة العربية، والحرص على تعزيز انتشارها في الميدان التعليمي، من خلال المناشط المختلفة التي تقوم على تأصيلها، ونقلها روحاً وشكلاً ومضموناً للطلاب والطالبات، ليتفاعلوا معها بقلوبهم وألسنتهم، مؤكداً على الاعتزاز باللغة العربية كونها هويتنا ومصدر اعتزازنا.
يذكر أن الاحتفالات شملت تنفيذ العديد من المناشط والبرامج المختلفة، تضمنت ندوة عن "اللغة العربية وتعزيز الهوية"، قدمتها وحدة التوعية الفكرية بتعليم المنطقة، واستهدفت 337 معلماً ومعلمة، و 26500 طالبٍ وطالبة، في أكثر من 166 مدرسة، واستُعرِض في الندوة محاور أبرزها: مفهوم اللغة والهوية، ومكانة وأهمية اللغة العربية، ودورها في تعزيز المواطَنة، وخلق روح الانتماء، وجهود المملكة العربية السعودية في العناية باللغة العربية، ونظّمت إدارتا الإشراف التربوي والنشاط الطلابي بتعليم المنطقة ورشة عمل تضمنت قصائد شعرية، ومعرضا للفنون والخط العربي، فيما فعاليات الاحتفاء بالمدارس طيلة الأسبوع الحالي من خلال الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والمعارض المصغرة.

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