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10 اتفاقيات في منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي

12/21/2023 2:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي، بالمدينة المنورة توقيع 10 اتفاقيات بين غرفة المدينة المنورة التجارية وشركة رؤى ومدينة المعرفة الاقتصادية ومدن وعدد من الشركات، وانطلق المنتدى الذي يضم عددا من المعارض للجهات وللشركات وعددا من الورش اتفاقيات إنشاء مصنع تراث المدينة للتمور واستكمال مشروع دار الهجرة في المدينة المنورة.
وتحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة افتتح نائب أمير المنطقة سعود بن خالد الفيصل، فعاليات منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي، ويشهد المنتدى الذي نظمته غرفة المدينة على مدار 3 أيام من 19 إلى 21 ديسمبر في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، عددًا من الاتفاقيات بين الجهات المشاركة، والتي تثري بدورها المحتوى المحلي، وتعزز من مساهمة منطقة المدينة المنورة في دعم الاقتصاد الوطني.
ودشن نائب أمير المنطقة خلال الحفل ((منصة المحتوى المحلي الإلكترونية)) التي تُمكن الشركات والمؤسسات في منطقة المدينة المنورة من التسجيل والمنافسة على المشاريع المطروحة، وتهدف إلى تعزيز دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية للمنطقة.
وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات شملت: مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة والهيئة السعودية للمقاولين، مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة ورؤى القابضة، مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة وشركة مدينة المعرفة، مذكرة تفاهم بين رؤى القابضة و((مدن))، توقيع عقد استكمال أبراج الهجرة بين رؤى القابضة والكفاح للمقاولات، إنشاء مصنع شركة تراث المدينة بين مدن وشركة تراث المدينة، عقد إنشاء محطة كهرباء مركزية بين رؤى القابضة وشركة البابطين، توقيع عقد الخدمات الأمنية بين رؤى القابضة وشركة نسما للأمن، وتوقيع عقد بين رؤى المدينة وشركة حلول الاتصالات السعودية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة في افتتاح المنتدى الدكتور خالد الدقل لقد رسخت رؤية المملكة 2030م منذ انطلاقها، عدة ركائز أساسية ُوضعت لتسهم في بناء وتنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها إطلاق عدة برامج تنفيذيّة، كان أحداها إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
والتي أسهمت في زيادة الفرص للمنشآت الاقتصادية في المملكة بمختلف المجالات ليكونوا جزءا من المنظومة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
كما أطلقت أيضًا برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية والذي يعتمد على مكامن القوة التي تحظى بها المملكة من موقع استراتيجي وموارد طبيعية مثل التعدين والنفط والطاقة حيث أصبحت مركزًا تجاريًا عالميًا، وقد أسهم البرنامج في تطوير قطاع الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني، وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لبناء اقتصاد قوي ومستدام ولكي تصبح قوة رائدة في الصناعة ومركزًا لوجستيا مهمًا.
وأكد أمين مجلس غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر من منطلق رؤية المملكة الطموحة يأتي منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي ليبرز أهمية ودور الصناعة والمحتوي المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والصناعات، وسيناقش التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة وتقديم أبرز السبل لتطبيق مفاهيم المحتوى المحلي لمعالجة التحديات حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز تنافسية ومكانة السلع والخدمات بمنطقة المدينة المنورة وجذب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية الجديدة في مختلف القطاعات الواعدة في المنطقة بالإضافة إلى توطين الصناعات المحلية في مختلف القطاعات.
وإننا في طيبة الطيبة وفي غرفتها التجارية على وجه الخصوص، حرصنا على إثراء ودعم المحتوى المحلي في المنطقة وجذب الاستثمارات الاقتصادية في جميع القطاعات الواعدة لتحقيق مستهدفات الرؤية في رفع مساهمة القطاع الخاص في
الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
وتهدف الاتفاقية بين غرفة المدينة المنورة التجارية وشركة رؤى القابضة ومدينة المعرفة الاقتصادية إلى التعاون المشترك للمساهمة في التنمية الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة وتعزيز المحتوى المحلي وتتمثل مجالات التعاون في المساهمة فيما يعزز رفع مشاركة المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات والمشاركة في تقديم واستقطاب البرامج التأهيلية التي تمكن مزودي الخدمات والمصانع من المنافسة على المشاريع المطروحة وطلبات التوريدات، وكذلك مشاركة بيانات المشاريع المزمع تنفيذها بمنطقة المدينة المنورة من قبل الشركة بهدف مساهمة الغرفة في إيجاد كيانات وتحالفات لتأمين الموارد والكميات المطلوبة من خلال منصة المدينة للمحتوى المحلي وأيضًا مشاركة الشركة في الدراسات التي تنفذها الغرفة والتي تُعنى بالمحتوى المحلي سواءً من خلال الاستبيانات أو الإحصائيات التي تدعم الدراسة والتعاون لإقامة الملتقيات والفعاليات حسب الأهداف المشتركة بين الطرفين والتي يتم الاتفاق عليها بشكل مستقل.
من جهته شاركت شركة رؤى المدينة القابضة بصفتها راعيًا استراتيجيًّا ضمن منتدى المدينة المنورة للصناعة والمحتوى المحلي، الذي عُقِد برعاية أمير المنطقة والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات المدينة المنورة وخدماتها، وكذلك مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري عبر دعم الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعات الوطنية الواعدة.
حيث شهد توقيع الشركة ثلاثة عقود تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون ريال، ما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القدرات المحلية التصنيعية والبشرية، وخلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
ووقَّعت الشركة العقد الأول لاستكمال أعمال الأبراج القائمة في مشروع دار الهجرة، التي تتجاوز مساحتها البنائية 450 ألف متر مربع، ويتضمن نطاق تطويرها تنفيذ أعمال الواجهات للأبراج القائمة، والبنية التحتية لها، وتطوير الموقع العام؛ بهدف تأهيلها للاستثمار لتحقيق الاستفادة منها.
أما العقد الثاني فتم توقيعه مع أحد بيوت الخبرة الأمنية في مجال التخطيط الأمني والتشغيل والإشراف؛ لتأمين مكاتب الشركة وممتلكاتها وحدود مشاريعها، وضمان تنفيذ الخطط الأمنية بسلاسة ومرونة عبر الإشراف على فرق المقاولين الأمنية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني بمراجعة الخطط الأمنية المقدمة، والتأكد من استيفائها المتطلبات الأمنية.
كما وقعت الشركة عقدًا ثالثًا مع شركة حلول الاتصالات السعودية؛ لتنفيذ ((برنامج استراتيجية رؤى للمدن الذكية))، ويهدف إلى الارتقاء بتجربة زوار مشروع رؤى المدينة كوجهة ذكية، وتحسين جودة حياتهم ضمن فنادق الشركة ومواقعها باستخدام التقنيات الرقمية المتقدمة، وتقنيات إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحسين كفاءة البيانات.
كذلك وقعت شركة رؤى المدينة القابضة مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ((مدن))؛ للتنسيق حول بناء مصنع وحدات البناء مسبقة الصنع الخرسانية، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل لإنشاء المشاريع المستهدفة، والمساندة في تطوير الأعمال باستقطاب الشراكات ذات القيمة المضافة، وتوفير الدعم والمشورة في تنفيذ المشاريع التي تخدم أهداف الطرفين.

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