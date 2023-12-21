10 اتفاقيات في منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي

(MENAFN
- Al Watan) شهد منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي، بالمدينة المنورة توقيع 10 اتفاقيات بين غرفة المدينة المنورة التجارية وشركة رؤى ومدينة المعرفة الاقتصادية ومدن وعدد من الشركات، وانطلق المنتدى الذي يضم عددا من المعارض للجهات وللشركات وعددا من الورش اتفاقيات إنشاء مصنع تراث المدينة للتمور واستكمال مشروع دار الهجرة في المدينة المنورة.
وتحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة افتتح نائب أمير المنطقة سعود بن خالد الفيصل، فعاليات منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي، ويشهد المنتدى الذي نظمته غرفة المدينة على مدار 3 أيام من 19 إلى 21 ديسمبر في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، عددًا من الاتفاقيات بين الجهات المشاركة، والتي تثري بدورها المحتوى المحلي، وتعزز من مساهمة منطقة المدينة المنورة في دعم الاقتصاد الوطني.
ودشن نائب أمير المنطقة خلال الحفل ((منصة المحتوى المحلي الإلكترونية)) التي تُمكن الشركات والمؤسسات في منطقة المدينة المنورة من التسجيل والمنافسة على المشاريع المطروحة، وتهدف إلى تعزيز دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية للمنطقة.
وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات شملت: مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة والهيئة السعودية للمقاولين، مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة ورؤى القابضة، مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة وشركة مدينة المعرفة، مذكرة تفاهم بين رؤى القابضة و((مدن))، توقيع عقد استكمال أبراج الهجرة بين رؤى القابضة والكفاح للمقاولات، إنشاء مصنع شركة تراث المدينة بين مدن وشركة تراث المدينة، عقد إنشاء محطة كهرباء مركزية بين رؤى القابضة وشركة البابطين، توقيع عقد الخدمات الأمنية بين رؤى القابضة وشركة نسما للأمن، وتوقيع عقد بين رؤى المدينة وشركة حلول الاتصالات السعودية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة في افتتاح المنتدى الدكتور خالد الدقل لقد رسخت رؤية المملكة 2030م منذ انطلاقها، عدة ركائز أساسية ُوضعت لتسهم في بناء وتنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها إطلاق عدة برامج تنفيذيّة، كان أحداها إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
والتي أسهمت في زيادة الفرص للمنشآت الاقتصادية في المملكة بمختلف المجالات ليكونوا جزءا من المنظومة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
كما أطلقت أيضًا برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية والذي يعتمد على مكامن القوة التي تحظى بها المملكة من موقع استراتيجي وموارد طبيعية مثل التعدين والنفط والطاقة حيث أصبحت مركزًا تجاريًا عالميًا، وقد أسهم البرنامج في تطوير قطاع الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني، وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لبناء اقتصاد قوي ومستدام ولكي تصبح قوة رائدة في الصناعة ومركزًا لوجستيا مهمًا.
وأكد أمين مجلس غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر من منطلق رؤية المملكة الطموحة يأتي منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي ليبرز أهمية ودور الصناعة والمحتوي المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والصناعات، وسيناقش التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة وتقديم أبرز السبل لتطبيق مفاهيم المحتوى المحلي لمعالجة التحديات حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز تنافسية ومكانة السلع والخدمات بمنطقة المدينة المنورة وجذب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية الجديدة في مختلف القطاعات الواعدة في المنطقة بالإضافة إلى توطين الصناعات المحلية في مختلف القطاعات.
وإننا في طيبة الطيبة وفي غرفتها التجارية على وجه الخصوص، حرصنا على إثراء ودعم المحتوى المحلي في المنطقة وجذب الاستثمارات الاقتصادية في جميع القطاعات الواعدة لتحقيق مستهدفات الرؤية في رفع مساهمة القطاع الخاص في
الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
وتهدف الاتفاقية بين غرفة المدينة المنورة التجارية وشركة رؤى القابضة ومدينة المعرفة الاقتصادية إلى التعاون المشترك للمساهمة في التنمية الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة وتعزيز المحتوى المحلي وتتمثل مجالات التعاون في المساهمة فيما يعزز رفع مشاركة المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات والمشاركة في تقديم واستقطاب البرامج التأهيلية التي تمكن مزودي الخدمات والمصانع من المنافسة على المشاريع المطروحة وطلبات التوريدات، وكذلك مشاركة بيانات المشاريع المزمع تنفيذها بمنطقة المدينة المنورة من قبل الشركة بهدف مساهمة الغرفة في إيجاد كيانات وتحالفات لتأمين الموارد والكميات المطلوبة من خلال منصة المدينة للمحتوى المحلي وأيضًا مشاركة الشركة في الدراسات التي تنفذها الغرفة والتي تُعنى بالمحتوى المحلي سواءً من خلال الاستبيانات أو الإحصائيات التي تدعم الدراسة والتعاون لإقامة الملتقيات والفعاليات حسب الأهداف المشتركة بين الطرفين والتي يتم الاتفاق عليها بشكل مستقل.
من جهته شاركت شركة رؤى المدينة القابضة بصفتها راعيًا استراتيجيًّا ضمن منتدى المدينة المنورة للصناعة والمحتوى المحلي، الذي عُقِد برعاية أمير المنطقة والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات المدينة المنورة وخدماتها، وكذلك مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري عبر دعم الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعات الوطنية الواعدة.
حيث شهد توقيع الشركة ثلاثة عقود تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون ريال، ما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القدرات المحلية التصنيعية والبشرية، وخلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
ووقَّعت الشركة العقد الأول لاستكمال أعمال الأبراج القائمة في مشروع دار الهجرة، التي تتجاوز مساحتها البنائية 450 ألف متر مربع، ويتضمن نطاق تطويرها تنفيذ أعمال الواجهات للأبراج القائمة، والبنية التحتية لها، وتطوير الموقع العام؛ بهدف تأهيلها للاستثمار لتحقيق الاستفادة منها.
أما العقد الثاني فتم توقيعه مع أحد بيوت الخبرة الأمنية في مجال التخطيط الأمني والتشغيل والإشراف؛ لتأمين مكاتب الشركة وممتلكاتها وحدود مشاريعها، وضمان تنفيذ الخطط الأمنية بسلاسة ومرونة عبر الإشراف على فرق المقاولين الأمنية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني بمراجعة الخطط الأمنية المقدمة، والتأكد من استيفائها المتطلبات الأمنية.
كما وقعت الشركة عقدًا ثالثًا مع شركة حلول الاتصالات السعودية؛ لتنفيذ ((برنامج استراتيجية رؤى للمدن الذكية))، ويهدف إلى الارتقاء بتجربة زوار مشروع رؤى المدينة كوجهة ذكية، وتحسين جودة حياتهم ضمن فنادق الشركة ومواقعها باستخدام التقنيات الرقمية المتقدمة، وتقنيات إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحسين كفاءة البيانات.
كذلك وقعت شركة رؤى المدينة القابضة مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ((مدن))؛ للتنسيق حول بناء مصنع وحدات البناء مسبقة الصنع الخرسانية، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل لإنشاء المشاريع المستهدفة، والمساندة في تطوير الأعمال باستقطاب الشراكات ذات القيمة المضافة، وتوفير الدعم والمشورة في تنفيذ المشاريع التي تخدم أهداف الطرفين.
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