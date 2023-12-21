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اتفاق سعودي -أوزبكي لتنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر متكامل

12/21/2023 2:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف، حيث بحثا سبل التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة.
وشهد وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، توقيع اتفاقية بين شركة أكواباور، وكل من وزارتي الطاقة، والاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وشركة يوكميوسانوات الأوزبكية لتنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر متكامل.

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