اتفاق سعودي -أوزبكي لتنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر متكامل

(MENAFN
- Al Watan) التقى وزير الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف، حيث بحثا سبل التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة.
وشهد وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، توقيع اتفاقية بين شركة أكواباور، وكل من وزارتي الطاقة، والاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وشركة يوكميوسانوات الأوزبكية لتنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر متكامل.
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